السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح البوستر الدعائى لمسلسل «الزيارة» لدينا الشربينى استعدادًا لعرضه

مسلسل الزيارة
مسلسل الزيارة

طرحت الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الجديد «الزيارة» للنجمة دينا الشربيني البوستر الدعائي والرسمي للعمل استعدادا لعرضه على منصة شاهد الرقمية منتصف شهر أكتوبر الجاري، واتسم البوستر الدعائي للعمل بالغموض والتشويق، وانتهت الفنانة دينا الشربينى من تصوير المسلسل قبل شهر ونصف الشهرفي  لبنان.

أبطال مسلسل «الزيارة»

مسلسل "الزيارة" هو مسلسل لبناني يشارك في بطولته إلى جانب دينا الشربيني وتقلا شمعون، كل من النجوم كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين، وينتمي لنوعية العمل 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم وهو من إخراج أدولفو مارتينيز.

تفاصيل مسلسل «الزيارة»

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة "حداد" والتخلّص من الشر المسيطر عليهم وعلى منزلهم، ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقًا السر المخيف، وهو أن هذه هي اللعنة ذاتها التي أفقدتها عائلتها. 

على جانب آخر انتهت دينا الشربيني من تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمها السينمائى الجديد «حامل اللقب» الذي  يشاركها  فيه البطولة الفنان هشام ماجد، والفنان محمد سلام.

ودخل الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعدادا لعرضه، حيث من المتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم رأس السنة. 

 

دينا الشربيني مسلسل الزيارة البوستر الدعائي لمسلسل الزيارة الزيارة دينا الشربينى منصة شاهد

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