الرئيس السيسى يوجه بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، كل عضو في الجهات والهيئات القضائية المرموقة في يوم القضاء المصري.

وقال الرئيس السيسي إنه وجّه الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، احتفالية يوم القضاء المصري، في مركز المناورة للمؤتمرات الدولي بالتجمع الخامس.

حضر الاحتفالية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وكبار رجال الدولة، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية.

وأعرب الرئيس السيسي- فور وصوله قاعة الاحتفال- عن سعادته بلقاء رؤساء وأعضاء الهيئات والجهات القضائية.

وعرضت الاحتفالية الخاصة بيوم القضاء المصرى، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما تسجيليا عن القضاء في مصر ومنظومة التقاضى داخل الدولة المصرية، والذى استعرض تاريخ القضاء المصرى منذ قديم التاريخ والتطورات المتلاحقة للقضاء خلال السنوات الماضية والهيئات القضائية الموجودة داخل مصر.

وتنظم وزارة العدل، بإشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، احتفالية كبرى، اليوم السبت، بمناسبة العيد الأول لقضاة مصر، بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحديد يوم للقضاء المصرى يكون فى الأول من أكتوبر من كل عام.

ولأول مرة في تاريخ القضاء المصري يكون موعد احتفال قضاة مصر معلوما ومعروفا للكافة، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، يونيو الماضي، مجموعة من القرارات، كان أبرزها تحديد الأول من أكتوبر يوما للقضاء المصري وعيدا لرجاله.

والتقط الرئيس عبدالفتاح السيسي صورة تذكارية مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، وكبار رجال الهيئة القضائية، فور وصوله إلى مقر احتفالية يوم القضاء المصري بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه- خلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان يوم الثلاثاء الماضي- بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي، بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة.