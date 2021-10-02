التاريخ سيذكر للرئيس قيادته الواعية.. نص كلمة وزير العدل باحتفالية يوم القضاء

أكد وزير العدل المستشار عمر مروان أن إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يعد درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائي والإداري.

وأكد وزير العدل - في كلمته خلال احتفالية يوم القضاء المصري، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية اليوم السبت بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي - أن وزارة العدل قامت خلال أقل من عامين بإنجاز غير مسبوق من المشروعات التنموية لتطوير المنظومة القضائية، مشيدا بجهود الرئيس السيسي في دعم المنظومة القضائية في مصر.

وأضاف مروان أن التاريخ سيذكر - للرئيس السيسي - قيادتكم الواعية للوطن في ظرف تاريخي دقيق يموج بالتهديات والتقلبات التي آثرتم أمامها إلا أن ترسخوا مؤسسات الدولة وتعظموا من قوتها لمواجهة التحديات العاتية والعمليات الإرهابية، كما رسمت خارطة الطريق لتنمية مصر، موجها الشكر والامتنان على تشريفه هذا الاحتفال بيوم القضاء.

وأوضح وزير العدل المستشار عمر مروان أنه كان لوزارة العدل نصيب من أجل تطوير المنظومة القضائية وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين، مشيرا إلى أنه جرى التنفيذ الفوري للتكليفات الرئاسية بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبتعاون صادق من الوزراء المعنيين، حيث تمكنت الوزارة - بجهود المخلصين من أبنائها في أقل من عامين - من إنجاز عدد غير مسبوق من المشروعات المتنوعة التي أحدثت تطورا ملحوظا في المنظومة القضائية والخدمية.

وعدد الوزير جملة الإنجازات، ومنها مشروع نظر إجراءات تجديد الحبس عن بعد والذي تم من خلاله ربط 141 مقر محكمة بـ 252 سجنا عموميا ومركزيا، ومشروع إقامة الدعوى المدنية عن بعد وتم نشره في 15 محافظة، ومشروع إصدار شهادات المحاكم الاقتصادية عن بعد وهو قائم في محاكم بـ 5 محافظات، ومشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل والمحاكم من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة؛ تضمن عدم تزويرها وحكومة إجراءات تداولها.

ولفت إلى أنه تتم اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم فيها، كما جرى التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة للغاية.

وأضاف أنه جرى رفع كفاءة 329 محكمة و230 مقر شهر عقاري، وميكنة 305 فروع توثيق، وإضافة منافذ مميكنة في 109 مكاتب بريد وإتاحة خدمات الكترونية لاستخراج التوكيلات وغيرها من المعاملات الخاصة بالشهر العقاري والتوثيق وإضافة خدمة جديدة غير معتادة، وهي سيارات التوثيق المتنقل، فضلا عن خدمة الفروع المميزة في ثلاث محافظات.

وقال وزير العدل المستشار عمر مروان إن مشروع إنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية يعد درة مشروعات العدل لتطوير العمل القضائي والإداري وتقديم الخدمات ذات الصلة باستخدام الوسائل التكنولوجية، مشيرا إلى أنه سيكون لكل جهة وهيئة قضائية مقر داخل هذه المدينة؛ لتقدم وجها عصريا للعدالة في مصر؛ يتماشى مع الجمهورية الجديدة.

وأضاف الوزير أن الرئيس السيسي وجه بأن تجاور مدينة العدالة التي تضم السلطة القضائية مقرات كل من السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ تعبيرا عن تضافر السلطات الثلاث ورمزا لقوة الدولة المصرية.

وتابع: نظرا لأن رؤية تطوير العدالة لا يمكن أن يغيب عنها تعزيز كفاءة القائمين عليها، فقد أتاحت وزارة العدل التشريعات والأحكام القضائية الكترونيا، لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، كما اهتمت الوزارة بالتدريب الأساسي والمستمر لهم، ودعمت استكمالهم للدراسات العليا، وعززت دور القضاء.

وأكد حرص الرئيس السيسي على تفعيل المؤسسات وتنمية أدوارها، فكان تنشيط عمل المجلس الأعلى للهيئات القضائية، الذي صدرت عنه قرارات تاريخية خاصة الصادرة في الاجتماع المنعقد في 2 يونيو الماضي، "ونشهد في يومنا هذا فعاليات تنفيذ عدد من قراراته بالاحتفال بيوم القضاء المصري، وهو يوم بدء السنة القضائية، وأيضا يوم بداية التحاق المرأة بالعمل - لأول مرة - في مجلس الدولة والنيابة العامة".

وأشار إلى أن هذا الحدث سيذكر على الدوام مقرونا بإرادة الرئيس السيسي بدعم المرأة لتضع أقدامها في أماكن لم تطرقها من قبل .

وأردف وزير العدل قائلا: إن القضاء المصري من نبت هذا الشعب الطيب؛ يفخر بالإنجازات العظيمة ويتألم من الأحداث المريرة ويتصدى بسلاح القانون لكل خائن وغادر وآثم، في الوقت الذي يواجه فيه أبطال القوات المسلحة والشرطة عناصر الإرهاب بسلاحهم البتار؛ ليشكلوا جميعا حصنا منيعا يحمي مصر من المخاطر مهما اختلفت اشكالها وتنوعت صورها وتغيرت أساليبها.

وأكد مروان أن ما يتم من إنجازات في ربوع مصر في السنوات القليلة الماضية وحتى الأمس القريب، ينم عن قيادة واعية لها عين ترصد وعقل يخطط ويد تعمل لبناء دولة قوية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

واختتم وزير العدل كلمته، موجها حديثه إلى الرئيس السيسي - قائلا: "لك عند كل وطني وصاحب ضمير حق بالدعم والمساندة والمثابرة؛ مصحوبا بدعاء أن يحفظ الله مصر وشعبها ومؤسساتها وقائدها المؤتمن الرئيس عبدالفتاح السيسي".



