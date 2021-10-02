السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تجديد حبس صاحب شركة ملابس للإتجار بالعملة الأجنبية في الإسكندرية

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس صاحب شركة ملابس 15 يومًا علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء من خلال تلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج وقيامه عقب استلامه تلك المبالغ باستبدالها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيدًا من فارق سعر العملة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

تلقي اللواء محمود أبو عمارة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب شركة ملابس، مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية، بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال تلقي تحويلات مالية بالعملة الأجنبية على حسابه بأحد البنوك نظير إقامة معارض ملابس داخل دولتين بالخارج وقيامه عقب استلامه تلك المبالغ باستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه بمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال  الفترة من "عام 2017 حتى عام 2019" طبقًا للفحص المستندي مليون دولار أمريكي، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 

تعاملات مصر شرطة السوداء السوق مصري فحص قامة عمل

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