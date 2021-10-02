السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع شعبيته.. استطلاع رأي: 50% من الأمريكيين يوافقون على أداء بايدن كرئيس

بايدن
بايدن

أظهرت نتائج الاستطلاعات تراجعا كبيرا في شعبية الرئيس الأمريكي جو بايدن، وذلك بسبب سلسلة من القرارات الخارجية، بالإضافة إلى المشاكل الداخلية التي يواجهها حالياً في الكونجرس.

حيث أظهر آخر استطلاع للرأي أجرته وكالة أسوشييتد برس بالتعاون مع مركز "نورك" للأبحاث، أن 50% فقط من الأميركيين يوافقون على أداء بايدن، مقابل 49% من الذين يعارضون أداءه في البيت الأبيض.

بينما أظهر الاستطلاع في يوليو الماضي، دعم  59% من الأميركيين، وفي وأغسطس دعمه 54% من الأميركيين.

يأتي هذا فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتزم عقد اجتماع مع مسئولين من 30 دولة خلال شهر أكتوبر الجاري؛ في مسعى لتنسيق الجهود للقضاء على عصابات القرصنة الإلكترونية ولاسيما تلك المعروفة ب"الفدية".

وأضاف بايدن، حسب بيان صدر عن البيت الأبيض، اليوم، إن بلاده ستجمع ممثلي الدول لتعجيل التعاون في مكافحة الجرائمة الإلكترونية وتحسين التعاون فيما بين هيئات إنفاذ القوانين ومنع الاستخدام غير القانوني للعملات المشفرة والتعاون الدبلوماسي المرتبط بهذه القضايا.

وأشار إلى أن هناك مشاركة وثيقة مع دول مختلفة حول العالم بشأن هذه المسائل، من بينها مجموعة دول السبع وأعضاء حلف شمال الأطلسي "ناتو"، مؤكدا التزام إدارته بحشد كامل إمكانات بلاده للقضاء على تلك الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.

شعبية الرئيس الامريكي جو بايدن لرئيس الامريكي جو بايدن الكونغرس مركز نورك للأبحاث بايدن

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