البرازيل: تراجع مبيعات النفط لأدنى مستوياتها مع الصين منذ 4 سنوات

انخفضت صادرات النفط البرازيلي إلى أدنى مستوى لها منذ 10 أشهر مع تراجع الطلب من الصين إلى الولايات المتحدة في سبتمبر، وذلك وفقا لبيانات تتبع السفن التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء ونشرتها اليوم الجمعة.



وقالت بلومبرج إن الصادرات تناقصت بنسبة 22 % وبلغت 1062 برميل يوميا خلال شهر سبتمبر الماضي.



وأشارت الوكالة إلى أن الطلبات من الصين تراجعت بنسبة 27% بواقع 325 ألف برميل يوميا ،وهو أدنى مستوى لها منذ سبتمبر عام 2017 .

وفي سياق متصل، انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسط احتمالات بأن يعزز تحالف “أوبك+” زيادة مزمعة للإنتاج بهدف تخفيف المخاوف بشأن المعروض، بينما تسبب صعود أسعار الغاز في تحفيز بعض منتجي الكهرباء على التحول من الغاز إلى النفط.



و نزلت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو ما يعادل 0.2 بالمئة إلى 78.19 دولار للبرمي، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق زيادة بسيطة في الأسبوع، لتحقق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا إلى 74.88 دولار للبرميل، بيد أن العقد ما زال على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس على الترتيب.



والأنظار كلها على اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يوم الاثنين حيث سيناقش المنتجون ما إذا كانوا سيتجاوزون اتفاقهم الحالي لتعزيز الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر وديسمبر.



وقالت أربعة مصادر في أوبك إن إضافة المزيد من النفط تصور يتم النظر فيه، دون أن يفصحوا عن تفاصيل بشأن الكميات أو التوقيتات فيما يحوم النفط قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات ويضغط المستهلكون من أجل مزيد من الإمدادات.