الكنيسة المارونية تحتفل بعيد تذكار القدّيسة تريزيا الطفل يسوع المعترفة

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم الجمعة، بعيد تذكار القدّيسة تريزيا الطفل يسوع المعترفة التي عاشت في الفترة (1873-1897).

وذكرت الكنيسة: وُلدت القدّيسة تريزيا في عائلة مارتين المؤمنة في ألنسون، فرنسا، في2 فبراير 1873. كانت الصغيرة بين تسعة اولاد، اربعة منهم توفّوا صغار والبنات الخمسة أصبحن فيما بعد راهبات.

وعن والديها قالت تريزيا: "أعطاني الرب والدين هما أقرب الى السماء منها الى الأرض". فقدت امها وهي بعمر اربع سنوات وأحبت يسوع من صغرها. شاءت أن تصبح من راهبات الكرمل المحصنات وهي لا تزال في الخامسة عشرة، وعند رفض المطران ذهبت مع أبيها الى روما وطلبت اذن السماح من البابا. اخيراً سمح لها المطران فدخلت الدير سنة 1888".

وعاشت حياة الراهبات القشفة وكانت تعمل بكل فرح وتسر بالاعمال الوضيعة. لم تكن صحتها تساعدها انما كانت شديدة الايمان بالله، طافحة بالمحبة والفرح. طـُلب إليها أن تدون سيرة حياتها بدقة، ففعلت ذلك في "سيرة نفس". تألمت كثيراً وكانت رغم ذلك فرحة في حياتها الرهبانية. انتقلت الى الحياة الأبدية في 30 أيلول سنة 1897 في دير ليزيو وهي تردد :"اني أحبك يا إلهي، أحبك".

اجترح الرب بشفاعتها عجائب كثيرة وقد أعلنت قداستها سنة 1925، كما أعلنها البابا شفيعة الرسالات لشدة صلاتها من أجل المرسلين وبلاد الرسالات. وقد تأسست على اسمها في الطائفة المارونية رهبانية نسائية تكرست لخدمة النشء والمرضى. من اقوال القديسة تريزيا:"ساقضي حياتي في السماء أعمل الخير على الأرض".

وتكتفي الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة الأنبا جورج شيحان، اليوم في احتفالاتها بحلول الجمعة من الأسبوع الثاني بعد عيد الصليب، بالاضافة إلى عيد تذكار القدّيسة تريزيا الطفل يسوع المعترفة التي عاشت في الفترة (1873-1897)، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رؤيا القدّيس يوحنّا، إنجيل القدّيس متى.