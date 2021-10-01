الأهرامات تستضيف وفدا من الشباب الروسي
استقبلت منطقة آثار الهرم وفدا من الشباب الروسي والمصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني بين البلدين.
وقد حرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما و تمثال أبو الهول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.