الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأهرامات تستضيف وفدا من الشباب الروسي

وفد الشباب الروسي
وفد الشباب الروسي المصرى

استقبلت منطقة آثار الهرم وفدا من الشباب الروسي والمصري المشارك بمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الثانية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٣٠ سبتمبر حتى ٩ أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات عام التبادل الإنساني بين البلدين.

وقد حرص الوفد الروسي على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الأهرامات الثلاثة ومنطقة البانوراما و تمثال أبو الهول، والتقطوا العديد من الصور التذكارية، وأعربوا عن إعجابهم بعراقة الحضارة المصرية وعن سعاداتهم البالغة بما شاهدوه من كنوز أثرية عن الحضارة المصرية العظيمة.


 

الأهرامات مواقع التواصل الاجتماعي منتدى الشباب الحضارة المصرية الحركة السياحية العاصمة الروسية فعاليات عام التبادل الانسانى

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