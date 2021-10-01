الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة تشكيل عصابي تقوده سيدة في بنى سويف

ضبط 60 قطعة أثرية
ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة تشكيل عصابي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الجمعة، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 11 شخصا تقوده سيدة، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بأحد منازل قرية "قاي" التابعة لمركز إهناسيا، وتم ضبط 60 قطعة أثرية بحوزة المتهمين.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة إهناسيا، يفيد بورود بلاغًا من أهالي قرية "قاي" بدائرة المركز، بقيام جيرانهم بالتنقيب عن الآثار، بمعاونة آخرين، باستخدام أدوات حفر ومواتير مياه، ووجود حفر وتسريب مياه خارج المنزل.

وتم الدفع بقوة أمنية على رأسها العقيد محمد محسن، مأمور مركز شرطة إهناسيا، والرائد أحمد بهجت رئيس المباحث، والرائد سعيد ماضي، نائب المأمور وأمناء وأفراد من قوة المركز، انتقلت لموقع البلاغ، وتبين صحة البلاغ، تم ضبط الأشخاص المًبلغ عنهم والتحفظ على أدوات الحفر والقطع الأثرية المضبوطة.

وتبين قيام تشكيل مكون من 11 شخصا وتقوده سيدة، بالتنقيب عن الآثار أسفل المنزل، وهم: "إبتسام ك.ك" ربة منزل، 56 سنة،  و"محمد م.أ" 39 سنة، مقيمان حي الرمد ببني سويف، و"احمد ف.ح" عامل، 35 سنة، و"محمد ك.م" عامل، 29 سنة، و"محمد ب.ع" 28 سنة، عامل، و"محمود ص.ع" عامل، 32 سنة، و"هشام م.س" عامل، 22 سنة، و"يوسف ش.ف" طالب، 21 سنة، و"كمال ع.س" طالب، 19 سنة، يقيمون محافظة الفيوم، و"عبدالعزيز هـ.ع" 21 سنة، طالب، و"رمضان س.ع" 21 سنة، طالب، يقيمان المطرية بالقاهرة.

وبتفتيش المنزل عُثر بحوزتهم على 60 قطعة يشتبه في أثريتها، وأدوات حفر عبارة عن "فأس و2 كوريك و2 موتور غاطس" فتم التحفظ عليها وعلى المتهمين، حيث تم إقتيادهم لمركز شرطة إهناسيا وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي طلبت إستدعاء لجنة من الآثار لمعاينة القطع المضبوطة لبيان مدى أثريتها.

وكّلف الدكتور عادل عكاشة رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية، جمال ابوبكر مدير أثار مصر الوسطى، وعمر ذكي، مدير عام أثار بنى سويف، بتشكيل لجنة لمعاينة موقع البلاغ وفحص القطع الأثرية، حيث أقرت اللجنة بأثرية القطع المضبوطة وعددها 60 قطعة، ترجع للعصر الروماني، وتم نقلها للمخزن المتحفي بمنطقة آثار إهناسيا بقرار من النيابة العامة.

وبالعرض على النيابة العامة أمر مدير نيابة إهناسيا بحبس التشكيل المكون من 11 متهمًا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

بني سويف تشكيل عصابي مركز شرطة إهناسيا تنقيب عن الآثار مواتير مياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

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