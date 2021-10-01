الجمعة 01 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس موظف الإشغالات المتسبب فى وفاة بائع بالعجوزة

حبس
حبس

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول تسبب موظف إشغالات بالتسبب فى وفاة بائع أثناء حملة لإزالة الإشغالات بحي بولاق الدكرور، وأمرت بحبس الموظف ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل آخرين.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وفاة أحد الأشخاص "بائع" بعد مصادرة حملة إشغالات تابعة لحي بولاق الدكرور التروسيكل الخاص به بمنطقة أرض اللواء بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة مسن.

بإجراء التحريات وسؤال الشهود أفادوا بقيام أحد موظفي إشغالات حي بولاق الدكرور بمصادرة التروسيكل الخاص بالمتوفي وخلال توسله إليه لإعادة التروسيكل وعدم تكراره الأمر مرة أخرى سقط متوفيًا، وأشارت التحريات الأولية إلى أن أزمة قلبية سبب الوفاة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي "م. أ" الشهير بـ"فؤش" موظف إشغالات حي بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة العامة شمال الجيزة موظف إشغالات وفاة بائع ولاق الدكرور

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