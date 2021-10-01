رئيس جامعة الزقازيق يشهد الاحتفال بالوصول للحالة 350 من زرع القوقعة للأطفال

شهد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الاحتفال بالوصول إلى الحالة 350 من زرع القوقعة للأطفال.

وأكد «شعلان» أن مستشفيات جامعة الزقازيق شاركت بشكل فعال في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار وتخفيف معاناة وآلام المصريين بدلاً من الانتظار على قوائم المستشفيات لفترة طويلة.

وأضاف رئيس الجامعة أنه بلغ زرع القوقعة في الأطفال 350 حالة بمستشفيات جامعة الزقازيق ويشارك فيها عدة تخصصات دقيقة ومراحل متابعة لعلاج فقد السمع وتركيب السماعات اللازمة وتأهيل الطفل بعدها بوحدة السمعيات والتخاطب لجعله فرد طبيعى يستطيع التعايش مع المجتمع.