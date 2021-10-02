السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

الأكثر إبداعا.. مقتطفات من أسبوع الموضة في باريس (صور)

أسبوع الموضة في
أسبوع الموضة في باريس

من  ميلانو إلى باريس يستعد عشاق الموضة لبدء الجولة الأخيرة من موسم أزياء ربيع وصيف 2022 الذي يعرض فيما يعرف بأسبوع الموضة في باريس  ويتم عرض عرضين  بالتزامن معا في الوقت الحالي أحدهما في باريس والأخر في سيول بشنغهاي، وتضخ النسخة الباريسية بمزيج من العروض الرائعة وفقا لموقع VOGUE.

ملابس الكاجول المستوحاة من أسبوع الموضة في باريس


تجري تجهيزات أسبوع الموضة في باريس على قدم وساق  هذا الأسبوع وتشهد Balenciaga و Dior و Chanel وغيرها من العلامات الأخرى إطلاق أفضل تصميمات الأزياء الخاصة بها فيما يخص الملابس الكاجول وفيما يلي بعض من أنماط الكاجول الخاصة بأسبوع الموضة في باريس.

 

 أسبوع الموضة في باريس
 أسبوع الموضة في باريس

 

 

 أسبوع الموضة في باريس

إطلالات الجمال الخاصة بأسبوع الموضة في باريس 


يبدو أن مصففي الشعر وفناني الماكياج يضاعفون إبداعهم هذا الموسم، وظهرت مجموعة من إطلالات الجمال الأكثر إثارة  علي الإطلاق في تاريخ اسبوع الموضة والتي تم رصدها على منصات عرض أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022 وبعض إتجاهات الجمال هذه بدي شديد الغرابة للغاية.

 

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس


إسلوب الملابس الممزقة والشعر القريب جدا من العينين

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس

الشفاه البراقة والمزينة بمجموعة من الحبوب  التي تشبه اللالئ

 

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس


دبابيس الشعر

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس

حجاب الشعر 

 

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس

نظرة حادة بمكياج عيون يشبه الكدمات

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس


تسريحات شعر هندسية 

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس

تسريحات الشعر المسرحية 

 

أسبوع الموضة في باريس ، أكثر إطلالات الجمال إثارة للدهشة
 أسبوع الموضة في باريس

الأنف الذهبي 

نعومي كامبل باريس 1992 بيتر ليندبيرغ
 أسبوع الموضة في باريس


 

إيف سان لوران  وراء كواليس الموضة في باريس 


يعرف العاملون في مجال الموضة  الصلة بين إيف سان لوران ومدن باريس ووهران ومراكش  مما ينعكس علي أزياءه ولكن من خلال المعرض الحصري  المقام حاليا يظهر اتصال جغرافي آخرعكسه  إيف سان لوران في تصميماته لدار الأزياء الراقية التاريخية للمصمم. 

حيث  يستكشف معرض إيف سان لوران الحالي بأسبوع الموضة في باريس  العملية الإبداعية لمصمم الأزياء بطريقة جديدة.
تتكشف رحلة تركزت على سبع شركات ليون التي تعاونت مع إيف سان لوران نفسه خلال مسيرته المهنية. 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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