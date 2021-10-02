الأكثر إبداعا.. مقتطفات من أسبوع الموضة في باريس (صور)

من ميلانو إلى باريس يستعد عشاق الموضة لبدء الجولة الأخيرة من موسم أزياء ربيع وصيف 2022 الذي يعرض فيما يعرف بأسبوع الموضة في باريس ويتم عرض عرضين بالتزامن معا في الوقت الحالي أحدهما في باريس والأخر في سيول بشنغهاي، وتضخ النسخة الباريسية بمزيج من العروض الرائعة وفقا لموقع VOGUE.

ملابس الكاجول المستوحاة من أسبوع الموضة في باريس



تجري تجهيزات أسبوع الموضة في باريس على قدم وساق هذا الأسبوع وتشهد Balenciaga و Dior و Chanel وغيرها من العلامات الأخرى إطلاق أفضل تصميمات الأزياء الخاصة بها فيما يخص الملابس الكاجول وفيما يلي بعض من أنماط الكاجول الخاصة بأسبوع الموضة في باريس.

أسبوع الموضة في باريس

أسبوع الموضة في باريس

أسبوع الموضة في باريس

إطلالات الجمال الخاصة بأسبوع الموضة في باريس



يبدو أن مصففي الشعر وفناني الماكياج يضاعفون إبداعهم هذا الموسم، وظهرت مجموعة من إطلالات الجمال الأكثر إثارة علي الإطلاق في تاريخ اسبوع الموضة والتي تم رصدها على منصات عرض أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2022 وبعض إتجاهات الجمال هذه بدي شديد الغرابة للغاية.

أسبوع الموضة في باريس



إسلوب الملابس الممزقة والشعر القريب جدا من العينين

أسبوع الموضة في باريس

الشفاه البراقة والمزينة بمجموعة من الحبوب التي تشبه اللالئ

أسبوع الموضة في باريس

أسبوع الموضة في باريس



دبابيس الشعر

أسبوع الموضة في باريس

حجاب الشعر

أسبوع الموضة في باريس

نظرة حادة بمكياج عيون يشبه الكدمات

أسبوع الموضة في باريس

أسبوع الموضة في باريس

أسبوع الموضة في باريس



تسريحات شعر هندسية

أسبوع الموضة في باريس

تسريحات الشعر المسرحية

أسبوع الموضة في باريس

الأنف الذهبي

أسبوع الموضة في باريس





إيف سان لوران وراء كواليس الموضة في باريس



يعرف العاملون في مجال الموضة الصلة بين إيف سان لوران ومدن باريس ووهران ومراكش مما ينعكس علي أزياءه ولكن من خلال المعرض الحصري المقام حاليا يظهر اتصال جغرافي آخرعكسه إيف سان لوران في تصميماته لدار الأزياء الراقية التاريخية للمصمم.

حيث يستكشف معرض إيف سان لوران الحالي بأسبوع الموضة في باريس العملية الإبداعية لمصمم الأزياء بطريقة جديدة.

تتكشف رحلة تركزت على سبع شركات ليون التي تعاونت مع إيف سان لوران نفسه خلال مسيرته المهنية.