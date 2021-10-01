غدا.. تترات أشهر أعمال الرسوم المتحركة على مسرح «النافورة» بالأوبرا

يقدم المغنى والملحن الشهير طارق العربى طرقان، بمشاركة أبنائه “محمد، ديما، تالا”، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فيظي، حفلا فى الثامنة مساء غد السبت 2 أكتوبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

ويتضمن البرنامج مجموعة من أشهر الأعمال لتترات وأغاني أشهر أفلام ومسلسلات الرسوم المتحركة التى شكلت وجدان الأجيال خلال العقود الثلاثة الماضية منها “داي الشجاع، سيمبا، مدينة النخيل، سلاحف النينجا، كوكب تاريخ، صقور الأرض، باتمان”.

يذكر أن الفنان طارق العربى طرقان أحد أهم رواد أغاني الأطفال وشارات الرسوم المتحركة فى العالم العربي تأليفا ولحنا وغناء ويعد من اكثر المبدعين إنتاجا فى عالم الطفل، قدم أكثر من 1500 لحن وأغنية لمكتبة الموسيقى العربية، كما قدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى العديد من المهرجانات وفاعليات فى جميع أرجاء الوطن العربى.

طارِق العربي طرقان مواليد 22 أغسطس 1959، وهو ملحن ومغني ومؤلف أغاني أطفال سوري جزائري ولد في دمشق، درس الفنون الجميلة قسم النحت ولكن بسبب الظروف لم ينهي دراسته الجامعية. وهو متزوج وله 3 أبناء محمد وديمة وتالا.

تتسم ألحان طارق العربي طرقان بطبيعتها الموسيقية المعقدة، خلافاً لما تعود عليه في مجال أغاني الأطفال، من ألحان يغلب عليها طابع الماجور المرح، فطارق العربي طرقان طبع جل أغانيه بطبع الماينور أو السلم الصغير الذي يعطي للحن عمقاً وثراء كبيرين.

تتواجد بكثرة الخانات الموسيقية الجزائرية في ألحان طارق العربي طرقان، ويظهر ذلك من خلال أدائه وموسيقاه، كما أعاد بعض الأغاني للإخوان ميكري وناس الغيوان من المغرب، وتأثرت ألحانه بشكل كبير بالموسيقي الأمازيغي إيدير من الجزائر وغيرهم.

يعتبر الفنان طارق العربي طرقان مؤسساً لمدرسة موسيقية جديدة في مجال أغنية الطفل بالعالم العربي، مدرسة تعتمد على إعلاء المستوى في الكلمات والألحان لرفع القيمة التحسيسية والموسيقية للأغنية في آن واحد، وهي مدرسة أرساها عبر أغانيه وتلقاها عنه قلة من الفنانين الشباب الصاعدين.