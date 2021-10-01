التحقيق مع 10 موظفين بحي وسط لغيابهم بدون عذر في المنيا

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 10 من الموظفين والعاملين بحي وسط المدينة للتحقيق، لغيابهم بدون عذر، كما أزالت حالة بناء مخالف بدون ترخيص في المهد بقرية زاوية سلطان التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

كان الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد أجرى،اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بأحياء وقرى المركز والمدينة، وقاد حملة لإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن أعمال صب سقف مخالف في المهد بدون ترخيص بالدور الثاني العلوى بمساحة 80 متر بقرية زاوية سلطان وتم عمل اللازم قانونا، حيث تمت الإزالة والتحفظ على بعض مواد البناء .

إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

- لا تهاون مع أي موظف أو مقصر يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين

كما تابع نائب رئيس المركز والمدينة سير العمل بحي وسط المدينة حيث قام بإحالة 10 من الموظفين والعاملين بقسم الحملة بالحي للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر،مؤكدا أنه لا تهاون مع أي موظف أو عامل مقصر يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخير مطالبهم.

إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

من ناحيته أكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلف نواب رئيس المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة، لرفع كفاءة العمل في كافة القطاعات والمكاتب والإدارات التابعة للوحدة المحلية لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

- توجيهات بالتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي المخالف

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي، بالتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بكل حزم وصرامة وتحقيق الانضباط الوظيفي بكافة المكاتب والإدارات التابعة للوحدة المحلية وضرورة محاسبة أي موظف أو عامل مهمل أو متقاعس أو متغيب بدون إذن ويتسبب في تعطيل مطالب ومصالح المواطنين وإحالته للتحقيق ومعاقبته.