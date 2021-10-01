الجمعة 01 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحقيق مع 10 موظفين بحي وسط لغيابهم بدون عذر في المنيا

إزالة حالة بناء مخالف
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

أحالت  الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 10 من الموظفين والعاملين بحي وسط المدينة للتحقيق، لغيابهم بدون عذر،  كما أزالت حالة بناء مخالف بدون ترخيص  في المهد بقرية زاوية سلطان التابعة للوحدة المحلية لقرية نزلة حسين وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

243902305_1935709486607011_3023397581143655986_n
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

كان الدكتور رجب قياتى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، قد أجرى،اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل بأحياء وقرى المركز والمدينة،  وقاد حملة لإزالة حالة بناء مخالف بدون ترخيص، عبارة عن أعمال صب سقف مخالف في المهد بدون ترخيص بالدور الثاني العلوى بمساحة 80 متر بقرية زاوية سلطان وتم عمل اللازم قانونا، حيث تمت الإزالة والتحفظ على بعض مواد البناء .

243821863_1935713366606623_3064712690200086267_n
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

- لا تهاون مع أي موظف أو مقصر يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين

كما تابع نائب رئيس المركز والمدينة سير العمل بحي وسط المدينة حيث قام بإحالة 10 من الموظفين والعاملين بقسم الحملة بالحي للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر،مؤكدا أنه لا تهاون مع أي موظف أو عامل مقصر يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وتأخير مطالبهم.

243583016_1935713286606631_668387047456763091_n
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

من ناحيته أكد اللواء ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه كلف  نواب رئيس المركز والمدينة بالمتابعة المستمرة وعلى مدار الساعة، لرفع كفاءة العمل في كافة القطاعات والمكاتب والإدارات التابعة للوحدة المحلية  لتقديم خدمة متميزة للمواطنين.

243586583_1935713126606647_854827753344442204_n
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا

- توجيهات بالتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي المخالف

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن هناك توجيهات وتكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي،  بالتصدي لكافة أشكال البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بكل حزم وصرامة وتحقيق الانضباط الوظيفي بكافة المكاتب والإدارات التابعة للوحدة المحلية وضرورة محاسبة أي موظف أو عامل مهمل أو متقاعس أو متغيب بدون إذن ويتسبب في تعطيل مطالب ومصالح المواطنين وإحالته للتحقيق ومعاقبته.

243586583_1935713126606647_854827753344442204_n
إزالة حالة بناء مخالف بقرية زاوية سلطان بالمنيا
المنيا إحالة موظفين وعاملين للتحقيق إزالة حالة بناء مخالف قرية زاوية سلطان الدكتور رجب قياتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

موعد الإعلان الرسمى عن الأسعار الجديدة للبنزين فى مصر

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

سيعمل ضمن «حياة كريمة».. وزيرة الصحة تتفقد أسطول سيارات الإسعاف فى ألمانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

مؤمن المحمدي

البدري

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس الوزراء الإسرائيلي يرحب بزيارة لابيد إلى البحرين

«تايمز أوف إسرائيل»: عراقيون شاركوا فى مؤتمر للتطبيع تراجعوا عن مواقفهم بسبب التهديدات

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)