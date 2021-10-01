«ديزنى» تحل النزاع بشأن «الأرملة السوداء» مع سكارليت جوهانسون

أعلنت شركة «والت ديزني» والممثلة سكارليت جوهانسون تسوية نزاعهما القانوني المتعلق بفيلمها "الأرملة السوداء" (بلاك ويدو).

ولم يتم الكشف عن شروط التسوية بين ديزني وجوهانسون.

ورفعت جوهانسون (36 عاما) دعوى قضائية على شركة ديزني في يوليو، متهمة عملاق صناعة الترفيه بخرق عقدها عندما عرضت الشركة الفيلم على خدمة البث المباشر التابعة لها (ديزني بلس) في نفس وقت عرض الفيلم في دور السينما.

وقالت جوهانسون، في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة في لوس أنجلوس، إن عرض الفيلم على منصة ديزني خفض أجرها الذي قالت إن جزءا منه كان سيأتي من إيرادات شباك التذاكر.

وذكرت ديزني وقتها أنه "لا أساس" للدعوى، مؤكدة التزامها بشروط التعاقد مع جوهانسون.

وقالت الشركة أيضا إن الدعوى القضائية التي رفعتها جوهانسون أظهرت "تجاهلا صارخا" للمخاطر التي يتعرض لها جمهور السينما خلال جائحة كوفيد-19.

وحقق الفيلم، الذي بدأ عرضه في التاسع من يوليو، 378 مليون دولار من إيرادات صالات السينما في العالم، وقالت ديزني إنه حقق أيضا حوالي 60 مليون دولار من عرضه على منصتها في أول 20 يوما من بثه.

تفاصيل فيلم Black Widow

الفيلم الجديد «Black Widow»، الذي تعود به النجمة العالمية سكارليت جوهانسون، تدور أحداثه خلال فترة ما بين الحرب الأهلية بين توني وستيف والحرب الأبدية مع ثانوس، حيث تذهب ناتاشا رومانوف، المعروفة لدى الجميع باﻷرملة السوداء، في مهمة جديدة بروسيا.

ويشارك في بطولة الفيلم الجديد عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجمة العالمية سكارليت جوهانسون وفلورنس بوج وديفيد هاربر وريتشل وايز ووت فاجبينلي وراي وينستون، وفيلم Black Widow من تأليف ديفيد هايتر، ومن إخراج كيت شورتلاند، وكان من المقرر أن يطلق الفيلم خلال الفترة الماضية ولكن وباء كورونا أجّل خطة شركات الإنتاج العالمية الكبرى، وتقرر عرض الفيلم خلال الشهر الجاري.

وتعد هذه هي المرة السابعة في الفيلم الجديد الذي ستلعب فيه النجمة العالمية سكارليت جوهانسون دور «الأرملة السوداء» أو «ناتاشا رومانوف» بعد سلسلة من الأعمال خلال السنوات الماضية حققت فيها نجاحات كبيرة.

وتحقق السينما الأجنبية في مصر حاليا إيرادات عالية، وكان آخرها فيلم «Fast and Furious 9» الذي حقق أعلى إيرادات في شباك التذاكر المصري وتصدر قائمة الأفلام الأجنبية الطويلة التي تتواجد في مصر ووصلت إلى ما يقرب من 30 فيلما، محققا أعلى إيرادات أسبوعية بين الأفلام الأجنبية المتواجدة ووصلت إيراداته الكلية لما يقرب من 15 مليون جنيه في مصر، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم، على رأسهم الفنان العالمي فين ديزل، حيث يعد الفيلم من الأعمال الضخمة خلال الفترة الحالية، ويقدم فين ديزل الفيلم بمشاركة كل من تشارليز ثيرون ولوكاس بلاك وميشيل رودريجيز وسونج كانج وهيلين ميرين، والفيلم من تأليف دانيال كيسي، ومن إخراج جاستين لين.