الجمعة 01 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القومية للاستشعار من البُعد» تفتتح نادي ريادة الأعمال

القومية للاستشعار
القومية للاستشعار من البعد

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول افتتاح نادي ريادة الأعمال بالهيئة، بحضور الدكتور إسلام أبو المجد نائب رئيس الهيئة، ومستشار الوزير للشئون الإفريقية، والدكتور وفاء عبد الرشيد المشرف على مكاتب دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا ونوادي ريادة الأعمال بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتورة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومستشار وزير الشباب لريادة الأعمال سابقًا.

بدأت فعاليات الافتتاح بعرض تقديمي يتناول أنشطة الهيئة، ودورها في دعم الصناعة، وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030، وكذلك عرض أبرز المشروعات التي تنفذها الهيئة في مختلف المجالات.

ومن جانبه، وجه الدكتور  محمد زهران التحية لكل المشاركين في نادي ريادة الأعمال ومكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالهيئة، معربًا عن تمنياته بأن يحقق النادي أهدافه المنشودة، وأن يكون إضافة حقيقية للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأضاف د. زهران أن الهيئة دعمت إمكانياتها بافتتاح عدد من المعامل المتخصصة في مختلف التطبيقات، مشيرًا إلى أنه تم إعداد دراسة لتسويق هذه المعامل؛ بما يخدم أغراض البحث العلمي داخل الهيئة وخارجها.

ومن جانبها، أكدت د. وفاء عبدالرشيد أن نادي ريادة الأعمال بالهيئة يكتسب أهميته من المحاور والأنشطة المختلفة للهيئة، والتي تدور حول النهوض بالبحث العلمي، وتحقيق خطة مصر للتنمية المُستدامة 2030، ومواكبة الثورة التكنولوجية المعاصرة.

وأشادت الدكتور غادة علي بالمستوى العلمي والتقني للهيئة القومية للاستشعار من البُعد، مؤكدة أهمية التعاون بين الهيئة وجميع قطاعات الدولة في كافة المجالات العلمية والبحثية ذات الاهتمام المشترك للجانبين. ع

وزير التعليم التكنولوجيا لوز معامل التعليم العالي نقل التكنولوجيا مجلس النواب

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