الجمعة 01 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الجمعة 1 أكتوبر 2021

الابراج
الابراج

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، اليوم الجمعة، 1 أكتوبر 2021، حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي.

- الحمل

مهنياً: تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود، وتعالج كل المسائل بحنكة وذكاء.

عاطفياً: عليك ان تكون مستعداً للمرحلة المقبلة، وخصوصاً أن متغيرات كثيرة تلوح في الأفق، فحاول ان توظفها لمصلحة علاقتك بالشريك.

صحياً: النصائح التي يقدمها بعض الاختصاصيين في البرامج التلفزيونية، تعود عليك بالفائدة إذا تقيّدت بها بحذافيرها.

ومن مشاهير برج الحمل صبا مبارك.

 - الثور

مهنياً: التغيير المفاجئ في عملك قد يؤثر في معنوياتك ويشير إلى الإيجابية، لكن ثمة ما يشير أيضاً الى جديد آت اليك.

عاطفياً: تستعيد ذكريات الماضي والقصص القديمة وتجدد حبك للشريك، وتغوص في بحر الحب كما لو أنك عاشق جديد.

صحياً: انتبه لصحتك وصحّة بعض المقربين، فقد تكونون عرضة لوضع طارئ.

ومن مشاهير برج الثور ديفيد بيكهام.

- الجوزاء 

مهنياً: تشعر بالجرأة وترغب في استلام زمام أمورك، وحسنًا تفعل، ويقدّر الآخرون قيادتك وأسلوبك الجديد.

عاطفياً: الغيرة تهدد مستقبلك مع الحبيب وأنت متسلط تجاهه، فكن اكثر ليونة في تعاملك معه.

صحياً: لا تعتذر عن المشاركة في رحلات أو نزهات، فهي من بين الحلول القادرة على إراحتك نفسياً وجسدياً.

من مشاهير برج الجوزاء أنجلينا جولي.

- السرطان

مهنياً: تبدو اليوم مرتاحاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات لكن ثمة تجديد في أوضاعك وتغيير في ظروف حياتك.

عاطفياً: تحاول أن تنجح علاقتك بالحبيب لكن تشعر أن هذه المحاولات بلا جدوى، ابحث عن الأسباب. 

صحياً: أنت غريب الأطوار بعض الشيء بالنسبة إلى الرياضة وتعتقد أنها غير مفيدة، لكنك على خطأ.

ومن مشاهير برج السرطان توم كروز.

- الأسد 

مهنياً: تطالب اليوم بزيادة على الراتب بعد فترة من الجهد والعمل، بعض المفاجآت السارّة في العمل تنعشك.

عاطفياً: انطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي، ولا سيّما بعد الركود الذي عرفته أخيراً.

صحياً: قراراتك الصائبة على الصعيد الصحي تكون دافعاً إلى جعل الآخرين يجارونك في كل ما تقوم به رياضياً.

من مشاهير برج الأسد أنيس منصور.

- العذراء

مهنياً: مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فإنهم لن يفلحوا، لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراً.

عاطفياً: تزدهر الصداقات وتتعدّد الرغبات، فيميل القلب الى وجوه كثيرة، وقد يحتار في الخيار.

صحياً: قد تحتار في اختيار المشاريع المعروضة عليك للترفيه والترويح عن النفس، فحاول أن تشارك في جميعها.

ومن مشاهير برج العذراء كاظم الساهر.

- الميزان

مهنياً: تقوم بمبادرات وتخوض مغامرات مدعوماً بقوة جسدية ومعنوية، وقد تقدم على إنقاذ أحد الزملاء فتلاقي الإعجاب والتقدير. 

عاطفياً: إنه يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة، ويسمح لك بالاعتماد على الحبيب وقدراته وجهوده.

صحياً: تكون الإرادة صلبة جداً وعزيمتك لا تلين، أمام جميع المغريات المضرة بالصحة. 

ومن مشاهير برج الميزان كيم كارداشيان .

- العقرب

مهنياً: كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور، وتجنّب النزاعات مع المسؤولين والزملاء كما مع العدالة، وخفف من الطموحات الكبيرة.

عاطفياً: ابتعادك عن الشريك أكثر من المعتاد يولد الشك لديه، فحاول تمضية أطول وقت إلى جانبه. 

صحياً: وضع صحي ما يقلق راحتك ويوتر أعصابك، صارح المقربين منك به فتريح نفسك نوعاً ما.

ومن مشاهير برج العقرب منى زكي.

 - القوس 

مهنياً: يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي، فيأتي بأخبار حول حملة إعلانية أو سفر مميّز تكون نتائجه غير متوقعة وتدهش الجميع.

عاطفياً: تكون احتياطاتك لتفادي تفجر وضعك العاطفي مناسبة جداً، وتحاول استدراك الأمور بأسرع ما يمكن.

صحياً: حدد أهدافك وأولوياتك الصحية وكن دقيقاً في تنفيذ التمارين الرياضية المفيدة لك.

ومن مشاهير برج القوس علا غانم.

- الجدي 

مهنياً: قد تطرأ تغييرات على مجال عملك وفي المؤسسة التي تعمل لديها، لكنها تكون في مصلحتك في نهاية المطاف.

عاطفياً: تختبر هذا اليوم علاقتك الزوجية ويطرأ ما قد يضعها على المحك، فإما الاستمرارية أو الانفصال.

صحياً: لا تفسح في المجال أمام أحد لينغص عليك حياتك ويستفزك.

ومن مشاهير برج الجدي درة.

- الدلو 

مهنياً: قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق، وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة.

عاطفياً: تستعيد والشريك بعض الأحلام الماضية، أو يعيد إليك أمراً قديماً، او يجعلك تراجع ما فات.

صحياً: الصحة سيف ذو حدين إذا أهملتها أنت الخاسر، وإذا اهتممت بها ربحت نفسك.

ومن مشاهير برج الدلو باريس هيلتون.

 - الحوت 

مهنياً: قد تنطلق المشاريع بقوة، وقد تظهر مسائل مصرفية أو معاملات إدارية، حتى لو تأخرت بعض المساعي، فإن الأمور تسير جيداً.

عاطفياً: تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات.

صحياً: آلام جانبية وميل إلى استهلاك الأدوية بكثافة وفي غير محلها.

ومن مشاهير برج الحوت آسر ياسين.

برج الحمل برج الثور حظك اليوم برج الحمل حظك اليوم برج الثور حظك اليوم برج الجوزاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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