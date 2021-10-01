مدير الطب الوقائى: لا أنصح بتناول السيدات الحوامل للقاح كورونا

علق الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل وزارة الصحة والسكان الشؤون الوقائية على تلقي السيدات الحوامل للقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنه لا ينصح السيدات بتناول اللقاح طبقا لتوصيات منظمو الصحة العالمية ولعدم وجود الأبحاث الكافية لذلك.

وأوضح عبدالفتاح في تصريحات إعلامية له اليوم على قناة "دي أم سي" أنه يجب على المواطنين اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة المقبلة بشكل كبير وذلك لدخول البلاد لذروة الموجة الرابعة لانتشار فيروس كورونا.



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 809 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256467 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 738 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.