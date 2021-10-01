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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة 1-10-2021

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة، اليوم الجمعة، حيث تشهد محافظة القاهرة والوجه البحري وبعض مناطق الصعيد طقسًا حارًا، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا  ليلا على جميع أنحاء الجمهورية.

فيما تشهد السواحل الشمالية طقسًا معتدلًا، وتشهد مدن شمال الصعيد وجنوب سيناء طقسًا شديد الحرارة.

درجة الحرارة في مصر اليوم الجمعة 1-10-2021
 

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات خبرائها لدرجة الحرارة في محافظات مصر اليوم الجمعة، حيث تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وتقل تدريجيا ابتداء من اليوم الجمعة، وتشهد القاهرةً طقسًا معتدلًا رطبًا نهارا  على القاهرةً الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء ومعتدل الحرارة رطبًا على السواحل الشمالية.

وترصد “الدستور” لقرائها درجات الحرارة في بعض المحافظات خلال السطور التالية:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى اليوم  ٣١ والصغرى ٢٠

الإسكندرية: درجة الحرارة العظمى ٢٩ الصغرى ١٩

الأقصر: درجة الحرارة العظمى ٣٤ الصغرى ٢٤

أسوان: درجة الحرارة العظمى ٣٥ الصغرى ٢٦

السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى اليوم  ٣٣ والصغرى ٢٤

السواحل الغربية: درجة الحرارة العظمى ٢٩ والصغرى ٢٣

الوجة البحري: درجة الحرارة العظمى ٣١ والصغرى ٢٠

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى اليوم  ٣٤ الصغرى ٢٦

البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٣ الصغرى ٢٦

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم ٣٦ والصغرى ٢٤

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى اليوم  ٣٢ والصغرى ٢٠

 

الرياح

وأضافت الأرصاد الجوية أن الأيام القادمة تشهد نشاطًا للرياح على فترات متقطعة تصل إلى ٥٠ /٦٠ ك في الساعة، بينما تعتدل الرياح على القاهرة الكبرى وضواحيها وبعض محافظات الصعيد، كذلك تقل نسب الإحساس بالحرارة والرطوبة في جميع الأنحاء تدريجيا.


 الشبورة

وتشهد الطرق السريعة والطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية بالقاهرة والمحافظات خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر نشاط شبورة مائية، بينما تشهد السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة خلال الصباح الباكر سحبًا منخفضة، وذلك يساعد يسبب ارتفاعًا في درجات الحرارة.

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