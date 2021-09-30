الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن زايد: استضافة الإمارات «إكسبو 2020» يؤكد الثقة العالمية فى تجربتها الرائدة

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أكد الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الخميس، أن استضافة إكسبو 2020 تؤكد الثقة العالمية في الإمارات وتجربتها التنموية الرائدة وما تجسده من قيم وسياسات تدعو إلى الخير والتنمية والتعاون والسلام.

وقال ولي عهد أبو ظبي، خلال كلمة له مساء اليوم بمناسبة تدشين إكسبو 2020 دبي، إن الشيخ محمد بن راشد يقف وراء إكسبو 2020 دبي وهو رجل دولة استثنائي يمتلك رؤية واضحة للحاضر والمستقبل وإرادة صلبة تسمو فوق التحديات.

ورحب محمد بن زايد بالدول المشاركة في «إكسبو 2020» متمنيا لها التوفيق في تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتكنولوجية والتجارية.

وأوضح ولي عهد أبوظبي ان إكسبو 2020 دبي يمثل خطوة كبيرة إلى الأمام في سعي العالم للتعافي من آثار جائحة كورونا والانطلاق نحو آفاق اقتصادية وتنموية جديدة.

وقال محمد بن زايد ان الإمارات بقيادة خليفة بن زايد تفتح ذراعيها وقلبها للعالم على أرضها، وهي ملتقى الحضارات والثقافات على مر التاريخ وموطن التسامح والتعايش منذ القدم.

محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي إكسبو 2020 الإمارات محمد بن راشد

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