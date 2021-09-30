نجار مسلح يشعل النيران فى جسده بسبب زوجته بالجيزة

بسبب رفض زوجته العودة للمنزل، أقدم نجار مسلح على إشعال النيران في جسده، بسبب مشاكل زوجية بينهما في البدرشين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، اليوم الخميس، بإصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النيران في جسده، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة نجار مسلح بحروق في أماكن متفرقة من جسده، وحالته غير مستقرة.

وبعمل التحريات تبين أن المصاب توجد خلافات بينه وبين زوجته وتركت المنزل، وحينما ذهب لإرضائها حتى تعود لمنزل الزوجية رفضت، فأقدم المصاب على الانتحار بإشعال النيران في جسده، ولكن تمكن الأهالي من إنقاذه وإطفاء النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.