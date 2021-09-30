الخميس 30 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

نجار مسلح يشعل النيران فى جسده بسبب زوجته بالجيزة

نجار مسلح يشعل النيران
نجار مسلح يشعل النيران في جسده

بسبب رفض زوجته العودة للمنزل، أقدم نجار مسلح على إشعال النيران في جسده، بسبب مشاكل زوجية بينهما في البدرشين.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين من غرفة النجدة، اليوم الخميس، بإصابة شخص بحروق نتيجة إشعال النيران في جسده، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين إصابة نجار مسلح بحروق في أماكن متفرقة من جسده، وحالته غير مستقرة.

وبعمل التحريات تبين أن المصاب توجد خلافات بينه وبين زوجته وتركت المنزل، وحينما ذهب لإرضائها حتى تعود لمنزل الزوجية رفضت، فأقدم المصاب على الانتحار بإشعال النيران في جسده، ولكن تمكن الأهالي من إنقاذه وإطفاء النيران.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

العودة للمنزل نجار مسلح اشعال النيران مشاكل زوجية البدرشين

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

لينك الاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بوابة الحكومة المصرية

رابط استخراج نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والدور الثاني 2021 عبر موقع التنسيق

تنسيق الثانوية: تعرف على موعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة 2021

النائب العام يأمر بإنشاء نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

لينك مباشر| نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 الدور الثاني

الحكومة: العام الدراسى الجديد سيكون أكثر أمانًا من الأعوام السابقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

28 سبتمبر 1970

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى فى خطاب تاريخى أمام الأمم المتحدة.. ماذا قبل أن يصحو العالم؟!

خالد عكاشة

قمة «بوتين- أردوغان» ومائدة اللوغاريتمات السورية

د. بهي الدين مرسي

المكملات الغذائية.. جريمة بلا بصمات

أسماء محفوظ

زوجًا خيرًا من زوجِه!

ماجد حبته

بطون التونسيين أولى بالاهتمام

جلال حمام

العنف المشترك بين إخوان مصر وتونس

د. القس صفوت البياضى

وقفة واجبة أمام العهد الدولي لحقوق الانسان

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

سفير البحرين بإسرائيل يرحب بزيارة «لابيد»: «لحظة تاريخية» (فيديو)

عاهل البحرين: التوقيع على اتفاقات السلام إنجاز تاريخى مهم

«فتح» تدين التصعيد الإسرائيلى فى الضفة الغربية وتحذر: «لن يجلب السلام لأحد»