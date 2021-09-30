حبس مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.