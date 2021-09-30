الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجل خطر ضبط بحوزته أسلحة نارية ومخدرات بمدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق، ضبط بحوزته أسلحة نارية وذخائر ومواد مخدرة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمنى بدوائر مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بالمنطقة محل سكنه مستقلاً السيارة "ملكه"، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات – كمية من مخدر الحشيش - 2 هاتف محمول).

بمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة مدينة نصر مسجل خطر أسلحة نارية وذخائر مواد مخدرة وزارة الداخلية

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