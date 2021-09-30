الخميس 30 سبتمبر 2021
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عالم

الأمم المتحدة تعرب عن «صدمتها» لطرد إثيوبيا 7 من مسئوليها

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيرش

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جيوتيرش الخميس، عن صدمته حيال إعلان إثيوبيا 7 أفراد من مسؤولي الأمم المتحدة "أشخاص غير مرغوب فيهم" على أراضيها.

وقال الأمين العام في بيان مساء اليوم "لقد صدمت من المعلومات التي تفيد بأن حكومة إثيوبيا أعلنت أن 7 من مسؤولي الأمم المتحدة، بمن فيهم كبار المسؤولين الإنسانيين في الأمم المتحدة، أشخاص غير مرغوب فيهم"، وذلك حسب بيان للأمم المتحدة عبر موقعها الالكتروني.

وأكد أنطونيو أن جميع عمليات الأمم المتحدة الإنسانية تسترشد "بالمبادئ الأساسية للإنسانية وعدم التحيز والحياد والاستقلال". 

ولفت الانتباه إلى أن الأمم المتحدة في إثيوبيا تقدم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الغذاء والدواء والمياه وإمدادات الصرف الصحي - للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها. 

وشدد أنطونيو جيوتيرش على أن لديه ثقة كاملة في موظفي الأمم المتحدة الموجودين في إثيوبيا الذين يقومون بهذا العمل.

وكرر الأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظومة الدولية بمساعدة الشعب الإثيوبي الذي يعتمد على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل الآن مع حكومة إثيوبيا على أمل "السماح لموظفي الأمم المتحدة المعنيين بمواصلة عملهم الهام".

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غيوتيرش إثيوبيا الامم المتحدة حكومة إثيوبيا

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