جامعة سوهاج تكرم 18 متدربًا من أعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة

كرم الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، ١٨ متدرباً من أعضاء هيئة التدريس من الكليات المختلفة، والذين اجتازوا البرنامج التدريبي "النشر العلمي"، وذلك بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالحرم الجامعي القديم.

وأكد "عبدالخالق" على اهتمام الجامعة بتنمية وصقل مهارات أعضاء هيئة التدريس وإكسابهم معارف جديدة، عن طريق تنظيم العديد من الدورات والبرامج التدريبية في شتى المجالات، لافتاً إلى أن التدريب يأتي تماشياً مع خطة الجامعة في الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى، لتكون فى صدارة صفوف التصنيف الدولي، مضيفاً أن الدورة التدريبية تهدف الى تعريف المتدربين بأهمية النشر العلمي ودوره في المجتمع، مع عرض أمثلة لأحدث ما توصلت إليه الأبحاث العلمية، ومناقشة تصنيف المجلات العلمية حسب معامل التأثير وأهم دور النشر الدولية.

وأضاف الدكتور عنبر محمود مدير المركز أنه شارك بالتدريب ١٨ متدربا من مختلف كليات الجامعة، واستمر على مدار يومين، بإجمالي ١٠ ساعات تدريب مباشر، لافتا إلى أن التدريب اشتمل على العديد من المحاضرات والمناقشات وورش العمل المتنوعة لتحقيق الأهداف التدريبية المرجوة للنشر العلمي .

ومن جانبه؛ استعرض الدكتور محمود عبدالعاطي الأستاذ بكلية العلوم بالجامعة ومدير مشروع معامل التأثير العربي والمدرب بالدورة عدد من المحاور الهامة ومنها ضرورة تحديد أهم النقاط الواجب مراعاتها لنجاح النشر العلمي بالمجلات الشهيرة، والعمل علي إكساب المتدربين المهارات والفنيات اللازمة عند كتابة البحث العلمي بأجزائه المختلفة، وكيفية إختيار المجلة العلمية المناسبة، والتواصل مع هيئات التحرير مع تحفيزهم على النشر بمجال ذات معامل تأثير مرتفع.

وأوضح "عبدالعاطي" أن البرنامج التدريبي تناول أيضاً كيفية تطوير ورفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة المختلفة، وإدراجها بقواعد البيانات العالمية، وزيادة مخرجات البحث العلمى دولياً، بالإضافة إلى التدريب على الاستخدام والدخول على بنك المعرفة المصري وقواعد البيانات العالمية، والبحث على المجلات العلمية فى كل تخصص.