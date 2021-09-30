الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السياحة والآثار: «الياهو هانبي» بالإسكندرية يفوز بجائزة أفضل مشروع عالمي

الياهو هانبي بالإسكندرية
الياهو هانبي بالإسكندرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار، فوز مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي “الياهو هانبي” بالإسكندرية، بجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل، في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجال مختلف في صناعة التشييد والبناء، وفقا لمجلة (Engineering News Record) الأمريكية.

يشار إلى أن معبد الياهو هانبي تم افتتاحه في يناير ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتوثيقه والذي تم تنفيذه وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة السياحة والآثار والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث قامت بالتنفيذ شركة المقاولون العرب.

وتم تقسيم مشروع الترميم إلى عدة محاور تتمثل في الترميم الإنشائي والمعماري، والترميم الدقيق، وتنسيق الموقع العام، والتي شملت ترميم العناصر المنقولة والثابتة مثل المقاعد الأثرية والأبواب والتجاليد الخشبية ونقل وحدات الإضاءة مثل النجف والمشاعل ومقتنيات أداء الشعائر الدينية اليهودية والزجاج المعشق بالرصاص والمشغولات النحاسية والخشبية والبلاطات من الرخام والمزايكو، والشواهد الأثرية الباقية من المعبد القديم.

كما تم إعداد الدراسات التفصيلية لعرض الشواهد الأثرية لآثار المعبد القديم تحت إشراف طاقم متخصص من أثري ومهندسي المجلس الأعلى للآثار.

وعقب الانتهاء من أعمال الترميم، تم تزويد المبنى بأحدث أنظمة إنذار الحريق، وأحدث وسائل الإضاءة طبقا للمعايير العالمية التى تتناسب وطبيعة المبنى الدينية والأثرية.

الإسكندرية مشروعات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المعبد اليهودي السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار أفضل مشروع عالمي

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