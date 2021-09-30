الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فى ذكرى ميلادها.. محطات فى حياة الفنانة شريفة ماهر

شريفة ماهر
شريفة ماهر

يصادف اليوم ذكرى ميلاد واحدة من وجوه الزمن الجميل، التي لن تنساها السينما المصرية، وهي الفنانة شريفة ماهر، تلقت تعليمها في المدارس الفرنسية، وعشقت التمثيل بعد رؤيتها لفيلم بطلة «كلارك جيبل».

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الفنانة شريفة ماهر، كالتالي:

ولدت في 30 سبتمبر 1932

 بدأت مشوارها الفني عام 1950

قرر والدها تزويجها وهي لم تتعد بعد الـ15 من عمرها.

سرعان ما انفصلت لأنها ظلت متمسكة بحلمها في الفن. 

كانت أول بطولة لها في فیلم بلد المحبوب عام 1951.

قدمت مع المخرج یوسف شاھین دورا صغیرا وھو أم مانویلا في فیلم المصیر. 

أشهر أعمالها "ارحم دموعي"، "كرامة زوجتي"، "أعز الحبايب"، "المصير"، "الفانوس السحري" مع إسماعيل ياسين، "قصر الشوق"، "رجل له ماضي".

اشتركت في حفلات «أضواء المدينة» و«قطار الرحمة» الذي كان يجوب المحافظات في فترة الخمسينيات والستينيات لدعم المجهود الحربي، كذلك الحفلات الخاصة بالشئون المعنوية للقوات المسلحة.

تزوجت من بطل العالم للاسكواش عبدالواحد عبدالعزيز

سافرت معه إلى السويد وارتدت الحجاب

سمير صبري السويد محمد فوزي فترة الخمسينيات ذكرى ميلادها

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