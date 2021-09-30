الخميس 30 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

المطران كلاوديو لوراتي يرأس صلوات تساعية القديسة تريزا

مطران اللاتين بمصر
مطران اللاتين بمصر

ترأس كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلوات اليوم السادس من تساعية القديسة تريزا الطفل يسوع، وذلك ببازيليك القديسة تريزا الطفل يسوع بشبرا.

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الأمسية الروحية بدأت بصلاة المسبحة الوردية، ثم تساعية الثالوت الأقدس لنيل النعم بشفاعة القديسة تريزا، أعقبها صلاة القداس الإلهي، التي ترأسها سيادة المطران كلاوديو لوراتي، بمشاركة الأب مخول فرحا، المفوض العام للرهبنة الكرملية بمصر، والأب باتريك الكرملي، المفوض العام السابق للرهبنة، والأب زكريا حربي الكرملي، والأب صالح كمال الكرملي.

وأضاف باخوم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ألقى سيادته العظة بعنوان "تريزا والقديس يوسف".

وقبل نهاية القداس، ألقى الأب مخول فرحا كلمة شكر فيها صاحب السيادة على حضوره، كما اختتم القداس الإلهي بالصلاة والبركة الرسولية الختامية للحاضرين من المطران كلاوديو لوراتي.

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