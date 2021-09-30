الخميس 30 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إحالة مدير مدرسة للتحقيق ومجازاة 15 بإدارة الوسائط التعليمية ببنى سويف

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، استعدادات مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يبدأ 9 أكتوبر المقبل، وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، لتوفير مناخ صحي وآمن  في ظل جائحة كورونا.

وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا على أبنائنا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية.

جاء ذلك خلال لقائه الدكتور عمرو شحاتة  وكيل وزارة التربية والتعليم، على هامش احتفالية تكريم أوائل السنوات النهائية بمدارس التربية الخاصة والدمج من ذوي الاحتياجات الخاصة، التي نظمتها إدارة شؤون الإعاقة بالديوان العام بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم.

وأشار وكيل تعليم بني سويف إلى تفقده “مدرسة صلاح سالم الابتدائية التابعة لإدارة بني سويف التعليمية”، وذلك لمتابعة موقف الصيانة البسيطة والكتب الدراسية والنظافة وانضباط المعلمين والعجز والزيادة، ضمن خطة المديرية للمتابعة الميدانية لمراجعة الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس والإدارات التعليمية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقرر وكيل الوزارة إحالة مدير المدرسة للتحقيق لعدم جاهزية المدرسة لاستقبال العام الدراسي الجديد وتدني مستوى النظافة بالحجرات الدراسية ودورات المياه وتكدس مقاعد الطلاب دون توزيعها بالفصول وتهالك الكثير منها دون صيانتها ووجود قمامة وتراكمات القمامة، بجانب مجازاة 15 من العاملين بمقر إدارة  الوسائل التعليمية بالمدرسة ، وذلك لتغيبهم عن العمل.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على الاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، ضمن خطة الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومناقشة الموقف الحالي لحصول الأطقم التعليمية على اللقاحات، مناقشا موقف توريد الكتب للمخازن وغيرها من التفاصيل الخاصة بمكونات المنظومة التعليمي.

بني سويف مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة وكيل وزارة التربية والتعليم العام الدراسى الجديد التربية الخاصة

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