«مصر للطيران» تسير 84 رحلة جوية لعدة عواصم عالمية اليوم

تعرف علي الوجهات

تسير شركة مصر للطيران، اليوم الخميس، 84 رحلة جوية بمعدل 59 رحلة دولية إلى كل من تورنتو، الكويت، ندجامينا، كازبلانكا،لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، أثينا، مدريد، لندن، نيويورك، ميلانو، دبي، باريس، أبوجا، روما، إسطنبول، أمستردام، كانو، فرانكفورت، بروكسل، موسكو، أبوظبي، عمَان، بغداد، البحرين، الخرطوم، لارناكا، برشلونة، ميونخ، بيروت، عنتيبي، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، أسمره، جوهانسبرج، و21 رحلة داخلية الى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب ومرسى علم، و4 رحلات شحن جوي، وتنقل جميع هذه الرحلات 9004 ركاب.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية التي اعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليلPCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشماليةوالجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمةمن هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.