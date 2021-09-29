الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد السياحة والآثار اليوم: 3 اجتماعات مهمة لـ خالد العناني الأربعاء

خالد العنانى وزير
خالد العنانى وزير السياحة والاثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الأربعاء، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار استقبل السفير جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة والذي تولي مهام منصبه خلفًا للسفير جيفري آدامز، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك.

تناول اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، خاصة فيما يتعلق بدفع المزيد من الحركة السياحية الوافدة من إنجلترا خاصة في ظل رفع اسم مصر من القائمة الحمراء.

خلال اللقاء، استعرض د. خالد العناني المجهودات التي تقوم بها مصر، حاليًا، لتبني أنماط وأنشطة سياحية جديدة مثل سياحة المغامرات، ودمج منتج السياحة الشاطئية والترفيهية بمنتح السياحة الثقافية وذلك من خلال عدة عناصر من بينها ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، ما سيساهم في زيادة الميزة التنافسية للمقصد السياحي المصري وخلق منتج سياحي متكامل لأول مرة يجمع بين الاستمتاع بعنصر الترفيه والشواطئ والآثار المصرية معاً، ويجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة ويعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر.

وعقد وزير السياحة اجتماع مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر واجتماع آخر مع اللجنة الأثرية المعنية بمشروع الكشف عن طريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش، والذي يربط بين معابد الأقصر والكرنك، وذلك تمهيداً للاحتفالية الكبرى التي ستقام خلال الأشهر القليلة القادمة للترويج لمحافظة الأقصر.

خلال اجتماع العنانى مع الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر  المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة تم استعراض ومناقشة الديكورات والعناصر الفنية والمواد الدعائية التي ستستخدم لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر، وكذلك تصميمات الملابس والأزياء التي سيرتديها المشاركين في الاحتفالية والموسيقي المصاحبة لها.

خالد العناني وزير السياحة والآثار وزارة السياحة والآثار السفير البريطانى الحركة السياحية السياحة الثقافية الأقصر وشرم الشيخ خطوط طيران داخلي

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