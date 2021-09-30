الخميس 30 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أسعار الذهب تواصل تراجعها اليوم الخميس 30-9-2021

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم بشكل ملحوظ، بالتزامن مع انخفاض المعدن عالميًا والذي يؤثر تباعًا في الأسواق المصرية.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب فى مصر، البوم الخميس الموافق 30-9-2021، بهدف معرفة أحدث أسعار المعدن الأصفر والذي يشغل بال الكثير من عشاقه والمستثمرين.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 877 جنيهًا، مقابل 891 جنيهًا أمس، غير متضمنة المصنعية التي تختلف من عيار لآخر.

وهبط متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 766 جنيهًا، مقابل 763 جنيهًا بالأمس غير شامل الضريبة، وسط تراجع الطلب رغم هبوط الأسعار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 655  جنيهًا، مقابل  نفس السعر بالأمس.

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 877 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 21

وارتفع متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر (الأكثر تداولًا بالأسواق)، ليسجل 766 جنيهًا، مقابل 663 جنيهًا، أمس.

سعر الأوقية والجنيه الذهب

فيما سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 8 جرامات من عيار 21، 6120 جنيهًا، مقابل 6104 جنيهات بالأمس.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو877  آلاف جنيه اليوم جنيهًا بالأمس ويزِن 1000 جرام.

وصعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل سعر الأوقية إلى27158  جنيه مقابل 27094 جنيهًا بالأمس في الأسواق المصرية بالأمس، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

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وتواصل أسعار الذهب اليوم في مصر تسجيل تغيرات بشكل لحظيّ يوميًا، حيث يتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من قبل المستثمرين، ويتأثر بالتراجع الذي يشهده عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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