الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الإيطالى يعلن عقد قمة استثنائية حول أفغانستان أكتوبر المقبل

افغانستان
افغانستان

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، مساء اليوم الأربعاء، عقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر المقبل لمناقشة المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب في هذا البلد.

وكشف دراغي عن أنه "ستعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين بشأن أفغانستان في 12 أكتوبر لمعرفة ما إذا كان من الممكن إيجاد أهداف مشتركة بين البلدان العشرين الأغنى في العالم، هناك قبل كل شيء ضرورة إنسانية. ما أسمعه مرارًا هو أن هناك كارثة إنسانية على وشك الانتشار، لأن أفغانستان لا تحظى بأي دعم من بقية العالم".

وأكد دراغي الذي تترأس بلاده مجموعة العشرين أنه من واجب الدول الأكثر ثراء أن تتحرك لتجنب كارثة إنسانية.

 

رئيس الوزراء الإيطالي مجموعة العشرين قمةاستثنائية أفغانستان الدول الغنية

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وائل لطفي

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