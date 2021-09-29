الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

متى يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا؟

لقاح الانفلونزا
لقاح الانفلونزا

تعد لقاحات الأنفلونزا أكثر الطرق فعالية للمساعدة في منع الإصابة بالأنفلونزا والمضاعفات الخطيرة المرتبطة بالحالة الخطيرة، حيث يقدر الخبراء أن اللقاح منع حوالي 4.4 مليون إصابة بالمرض. 

وعادة ما يتم تقديم لقاح الأنفلونزا في أواخر شهر سبتمبر حتى يناير أو فبراير من العام التالي، ولكن هناك عدد من العلماء له رأي أخر حيث أعلنوا وفقًا لما ذكره موقع " insider" أن فصل الخريف الأفضل والمناسب لتلقي اللقاح.

 

«الخريف.. أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا»

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" بأن يحصل الجميع على لقاح الأنفلونزا بحلول نهاية شهر أكتوبر حتى يتم حمايتهم طوال موسم الأنفلونزا بأكمله. 

كما أوضح الأطباء أن لقاح الأنفلونزا يحميك لمدة ستة أشهر، لذلك إذا حصلت عليه في منتصف أكتوبر، فيجب أن يحميك حتى منتصف أبريل، علاوة على ذلك من المهم الحصول على التطعيم مبكرًا، لأن اللقاح يستغرق حوالي أسبوعين لجسمك لإنتاج ما يكفي من الأجسام المضادة للحماية من العدوى.

 

خطر الإصابة بالأنفلونزا زاد بنسبة 16٪ في الأعوام الأخيرة

وجدت دراسة أجريت عام 2018 والتي تتبعت 44959 مريضًا لمدة سبعة مواسم للإنفلونزا ، ما يسمى بتأثير التضاؤل، حيث أظهر المشاركون في الدراسة أن خطر الإصابة بالأنفلونزا زاد بنسبة 16٪، لذلك فهناك احتمال أن يعني التطعيم المبكر أنك أقل حماية في ذروة موسم الإنفلونزا من ديسمبر إلى فبراير.

وأشار الباحثون، أن المخاطر الوحيدة المرتبطة بالحصول على لقاح الأنفلونزا في وقت متأخر هي احتمال إصابتك بالأنفلونزا، وإذا لم تحصل على اللقاح، فقد يكون المرض أكثر خطورة، لذا يوصي مركز السيطرة على الأمراض ومقدمي الرعاية الصحية بأن يتم تطعيم كل شخص مؤهل من سن ستة أشهر حتى نهاية أكتوبر، للحماية من خطر الإصابة بانفلونزا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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