الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

خالد شعيب يترأس اجتماع مجلس جامعة مطروح الـ 42

محافظ مطروح
محافظ مطروح

عقد مجلس جامعة مطروح اجتماعه الـ 42 بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات. 

وناقش مجلس الجامعة التأكيد على إنهاء التطعيمات ضد فيروس كورونا للطلاب والعاملين بالجامعة مع استقبال العام الدراسي القادم حرصا على سلامة الجميع بالإضافة إلى جهود جامعة مطروح ووضعها على خريطة الجامعات العالمية مع دخولها لمجموعة الجامعات الناطقة بالفرنسية من خلال برنامجين للغة الفرنسية بكلية الآثار وآخر بكلية التربية. 

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محافظ مطروح 

كما ناقش مجلس الجامعة جهود عدد من الكليات وتعاونها مع جهات علمية أجنبية بما يسهم في الارتقاء بمكانة جامعة مطروح العلمية والدولية وجهود خدمة المجتمع المحلى وكذلك التأكيد على  ضوابط التنسيق بالمجلس الأعلى للجامعات مع الالتزام بها والتيسير على طلاب مطروح.

وكانت قد نظمت كلية التربية جامعة مطروح، دورة تدريبية في المهارات الإعلامية لأئمة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور مصطفى النجار رئيس الجامعة، بحضور الشيخ حسن عبد البصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في الفترة من 21 إلى 23 من سبتمبر الجاري، حاضر فيها الدكتور محمد عثمان أستاذ الصحافة المساعد بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام.

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محافظ مطروح 

وأشار الدكتور مصطفى النجار، أن الدورة التدريبية تناولت استراتيجيات الرسالة الإعلامية في تطوير أئمة المساجد، بالإضافة لتناول مهارات الاتصال المختلفة وأثرها على الأئمة، مراحل تطور الكتابة والاتصال التفاعلي، وسائل الاتصال الجماهيرية، المهارات الواجب توافرها في القائم بالاتصال مثل مهارات القراءة، الكتابة، التحدث، الاستماع، القدرة على التفكير، التعريف بأنواع الاتصال من حيث اللغة، وأهمية مصداقية المرسل في وسائل الاتصال الجماهيري.

ومن جانبه قدم الشيخ حسن عبد البصير، بالشكر لرئيس جامعة مطروح، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الجامعة في تنظيم  الدورات التدريبية لأئمة الأوقاف في اللغة، الإرشاد النفسي، والإعلام.

محافظ مطروح المجلس الأعلى للجامعات جامعة مطروح طلاب مطروح مطروح

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