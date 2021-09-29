رومانيا تسجل 10 آلاف و826 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في رومانيا 10 آلاف و826 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و221 ألفًا و636 مُصابًا على مستوى البلاد.

وأوضحت إدارة الصحة العامة- في بيان أوردته صحيفة (رومانيا جورنال) عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه تم تسجيل 207 حالات وفاة جديدة على مدار أمس لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 36 ألفًا و865 حالة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.