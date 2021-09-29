تفاصيل الحالة الصحية لـ حمدى المرغنى بعد إصابته بفيروس كورونا

يمكث الفنان حمدي المرغني هذه الفترة في منزله وذلك لتلقي العلاج الخاص ببروتوكول فيروس كورونا، وذلك بعدما أصيب مؤخرًا بالفيروس خلال تصوير فيلمه الجديد "زومبي على جنبي"، والذي يتعاون خلاله مع النجم علي ربيع .

وعلمت "الدستور" أن حمدي المرغني أصيب بالفيروس منذ حوالي 7 أيام وعلم بعدها بـ3 أيام بإصابته بالفيروس، لكنه ينعم بصحة جيدة ويتعايش بشكل جيد، بعيدًا عن أي مشاكل صحية، حيث إنه يعاني من نزلة برد بسيطة للغاية.

ويتابع المرغني في هذه الفترة “أونلاين” مع طبيبه الخاص من أجل الوصول لأفضل حالة صحية له، وبعدها سيقوم بعمل مسحة جديدة للفيروس لمعرفة درجة شفائه من عدمه، ليعود بعدها للتصوير مرة أخرى.

وكتب حمدي المرغبي عبر خاصية الاستوري على حسابه بتطبيق انستجرام تأكيد خبر إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح حمدي المرغني تفاصيل ما حدث قائلا: "الحمد لله والفضل لله أنا بخير وأسرتي بخير، وبالفعل تم إصابتي بفيروس كورونا، منذ عدة أيام ومازلت خاضع وملتزم بالحجر المنزلي، ومتابعة بروتوكول العلاج مع دكتور مختص أنا وإسراء".

وقال حمدي المرغني: "شكرا لكل من حاول الاتصال أو إرسال رسالة للاطمئنان ولكني أعتذر عن عدك الرد على أغلب الاتصالات والرسائل؛ بسبب كثرتهم وأرجو منكم الدعاء والحمد لله على ما أصابنا".