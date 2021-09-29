مقتل 100 مقاتل على الأقل في مواجهات حول مأرب في اليمن

قتل 100 مقاتل من قوات الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت مصادر عسكرية اليوم الأربعاء.

وقال مصدر عسكري في القوات للحكومة إنه "في الساعات الثماني والأربعين الماضية، قتل 68 من المتمردين الحوثيين و32 من القوات الحكومية في مواجهات وغارات جوية في جبهات مأرب".

وبحسب المصادر العسكرية فإن المتمردين الحوثيين يقومون باستقدام تعزيزات عسكرية تتدفق يوميًا لدعمهم في جبهات مأرب.

ونادرًا ما يعلن المتمردون الخسائر في صفوفهم.

من جانبها، أوردت قناة المسيرة التابعة للمتمردين الحوثيين وقوع 59 غارة جوية في مناطق مختلفة في محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين.

وصعّد الحوثيون في فبراير عملياتهم العسكرية للسيطرة على مأرب، وأوقعت المعارك مئات القتلى من الجانبين.

ومن شأن السيطرة على هذه المنطقة الغنية بالنفط أن تعزز الموقف التفاوضي للحوثيين في محادثات السلام.

أسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وما زال نحو 3,3 ملايين شخص نازحين بينما يحتاج 24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي السكان، إلى المساعدة، وفق الأمم المتحدة التي أكدت مرارًا أن اليمن يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليًا.

وفي سياق متصل، أكد وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية الدكتور منصور بجاش، أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من سلوكيات في اليمن تعد مخالفات صارخة للقانون الدولي الإنساني وأعمالًا تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال لقاء المسئول اليمني الثلاثاء مع نائب رئيس مجلس النواب البولندي ريتشارد تير ليتسكي، والذي تم خلاله بحث مستجدات الأوضاع في اليمن.

وأشار وكيل وزارة الخارجية اليمنية إلى أن الحكومة ستظل تسعى للسلام، وقدمت الكثير من التنازلات في جولات المفاوضات السابقة، وستظل تعمل على تحقيقه استجابة لآمال وتطلعات اليمنيين.