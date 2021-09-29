الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

زيادة الكراسي الشاغرة بالكنيسة الأرثوذكسية بعد رحيل الأنبا هدرا

الانبا هدرا
الانبا هدرا

زاد عدد الكراسي الشاغرة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برحيل الأنبا هدرا مُطران الكنيسة القبطية الارثوذكسية في محافظة أسوان، ورحيل الأنبا أثناسيوس أسقف بني مزار والبهنسا، والأنبا بطرس أسقف المرج وشبين القناطر، والأنبا أبيفانيوس أسقف دير القديس مكاريوس الكبير بوادي النطرون، وانتقال الأنبا سوريال إلى لوس أنجلوس، ليصبح الأنبا رافائيل نائبًا باباويًا على كرسي ملبورن.
وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إيبارشية أسوان التي لم يأتي منها أي مشكلة ونشكر الله سيكون مشرفًا عليها نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها وسوف يكون نائبًا بابويًا هناك إلى أن يدبر الله حالها"
وتتلقى مطرانية أسوان للأقباط الأرثوذكس، واجب العزاء في رحيل الأنبا هدرا مُطران أسوان، على مدار صباح ومساء اليوم الأربعاء، وذلك من الساعة التاسعة والنصف وحتى العشارة والنصف من صباح الغد، بالإضافة إلى فترة مسائية تمتد من الساعة السادسة وحتى التاسعة.
وكان قد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من أحبار الكنيسة القبطية، صلاة الجنازة على جثمان الأنبا هدرا، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكبرى بالعباسية.

الأنبا هدرا مطران اسوان الأنبا هدرا الانبا هدرا ودير الانبا باخوميوس

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