الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«طيران الإمارات» تستأنف رحلاتها لمطار لندن فى ديسمبر المقبل

طيران الإمارات
طيران الإمارات

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار لندن غاتويك، اعتبارًا من 10 ديسمبر المقبل، استجابة لتخفيف قيود السفر الدولية وزيادة الطلب عليه.

وأوضحت شركة الطيران - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء، أنها ستسير رحلة يومية إلى بوابتها الثانية في لندن بطائرة "بوينغ 777-300ER" بتقسيم الدرجات الثلاث: أولى وأعمال وسياحية.

وسيوفر طيران الإمارات مع نهاية ديسمبر المقبل 84 رحلة أسبوعيًا إلى المملكة المتحدة؛ ما سيسهل على العملاء الوصول إلى شبكة الناقلة العالمية المتنامية التي تغطي الآن أكثر من 120 وجهة، أي نحو 90% من شبكتها ما قبل جائحة كورونا، ويقدم للمسافرين من مختلف دول العالم خيارات أوسع لزيارة المملكة المتحدة.

الإمارات مطار لندن قيود السفر المملكة المتحدة جائحة كورونا

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وائل لطفي

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