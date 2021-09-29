الأربعاء 29 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

افتتاح معرض طوف وشوف بمكتبة الحضارة الإسلامية احتفاءا باليوم العالمى للسياحة

معرض طوف وشوف بمكتبة
معرض طوف وشوف بمكتبة الحضارة الإسلامية

أقيم بمكتبة الحضارة الإسلامية بسبيل قايتباى بالقلعة فرع مكتبة القاهرة الكبرى، ورشة ومعرض فني بعنوان "طوف وشوف"، احتفاءا باليوم العالمي للسياحة، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن سلسلة ورش "إحياء التراث" التي أطلقها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، تحت إشراف الفنانة التشكيلية الدكتورة أسماء جبر والفنانة التشكيلية لينا عبد الفتاح.

 

وافتتح المعرض ياسر عثمان مدير عام مكتبة القاهرة الكبرى، ويتضمن المعرض مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية بتصميمات متنوعة لأجمل المزارات والأماكن السياحية والأثرية بمصر والدول الافريقية، إلى جانب تقديم باقة متنوعة من الأفكار والرؤى المبتكرة للشباب والنشىء عن الترويج للسياحة بمصر بمختلف أنواعها.

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معرض طوف وشوف بمكتبة الحضارة الإسلامية

شارك فى المعرض أكثر من 30 فنانا وفنانة من مختلف الفئات العمرية من النشىء والشباب، كما شارك طلبة الكليات الفنية المتخصصة بلوحات متنوعه من حيث التناول والأساليب الفنية المتباينة، كرم الفنانين بشهادات تقديرا لمشاركتهم المتميزة بالمعرض، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة.

 

منذ عام 1980، تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر. تم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

 

يعتبر اعتماد هذا النظام الأساسي علامة فارقة في السياحة العالمية، كما ان الغرض من هذا اليوم هو زيادة الوعي بدور السياحة داخل المجتمع الدولي وإظهار كيفية تأثيرها على القيم الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية في جميع أنحاء العالم. وكان موضوع اليوم هو "السياحة المستدامة" في عام 2017.

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معرض طوف وشوف بمكتبة الحضارة الإسلامية

في عام 2018 كان الموضوع هو "السياحة والتحول الرقمي" وفي عام 2019 كان الموضوع هو "السياحة والوظائف: مستقبل أفضل للجميع". في دورتها الثانية عشرة في اسطنبول، تركيا، في أكتوبر 1997، قررت الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية تعيين دولة مضيفة كل عام للعمل كشريك للمنظمة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

 

قررت الجمعية في دورتها الخامسة عشرة في بكين، الصين، في أكتوبر 2003، الترتيب الجغرافي التالي الذي يجب اتباعه للاحتفالات بيوم السياحة العالمي: 2006 في أوروبا؛ 2007 في جنوب آسيا؛ 2008 في الأمريكتين؛ 2009 في أفريقيا و2011 في الشرق الأوسط.

 

كان الراحل إغناتيوس أمادوا أتيغبي وهو مواطن نيجيري، من اقترح فكرة الاحتفال يوم 27 سبتمبر من كل عام بيوم السياحة العالمي. تم تكريمه أخيرًا لمساهمته في عام 2009.

مكتبة الحضارة الإسلامية سبيل قايتباي أسعار تذاكر حفلات مهرجان القلعة احتفال اليوم العالمي للسياحة ورش إحياء التراث

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