«الوزراء السوداني» ينعي شهداء المخابرات العامة

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ومجلس الوزراء للشعب السوداني، اليوم الثلاثاء، خمسة شهداء من منسوبي جهاز المخابرات العامة، اثنين من الضباط وثلاثة ضباط صف.

وأوضح مجلس الوزراء السوداني في بيان مساء اليوم أن هؤلاء الأبطال كانوا ضمن القوة الأمنية للجهاز بالتنسيق مع بقية الأجهزة لمحاربة ومكافحة الأنشطة الإرهابية المتطرفة لتأمين واستقرار البلاد، بنية تتبع والقبض على خلية تتبع لتنظيم داعش الإرهابي بعدد من المواقع بأحد أحياء جنوب الخرطوم.

وأضاف البيان: "قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق الرصاص على القوة المنفذة بأحد المواقع، حيث ارتقى هؤلاء الشهداء الخمسة، وجاري مطاردتهم للقبض عليهم".

وأعرب الوزراء السوداني عن خالص تعازيه في شهداء المخابرات العامة ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد مجلس الوزراء السوداني أنهم موقنون أن محاولات الغدر والنيل من أجهزة حفظ الأمن والاستقرار، وهي تحمي مُقدرات شعب السودان على كامل التراب الوطني، لن تُثنيها عن أداء واجبها المقدس في حماية البلاد من جميع المهددات الخارجية.

واختتم البيان قائلا "من جانبنا بمجلس الوزراء فإننا لن نألوا جهداً ولن ندّخر عوناً وسنقدم لهذه القوات كل ما تحتاجه لأداء دورها على الوجه الاحترافي الأمثل".

تفاصيل استشهاد عناصر المخابرات السودانية

وكان جهاز المخابرات العامة السودانية أعلن، الثلاثاء، استشهاد وإصابة بعضا من عناصره خلال مداهمة خلية لتنظيم داعش الإرهابي، جنوبي الخرطوم.

وأوضحت المخابرات السودانية في بيان مساء اليوم أن العملية أسفرت عن القبض على 11 من الإرهابيين من جنسيات مختلفة فيما استشهد ضابطان، و3 ضباط صف، وأصيب ضابط آخر بجروح خلال العملية.

وأكد جهاز المخابرات العامة أن العملية نفذت صباح الثلاثاء بعد توفر معلومات عن وجود خلية تتبع تنظيم داعش، تم القبض على 11 عنصرا منهم فيما لاذ 4 إرهابيين أجانب بالفرار وجاري مطاردتهم للقبض عليهم.