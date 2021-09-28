ندب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزن أخشاب بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لفحص حريق نشب داخل مخزن أخشاب بقرية مزغونة بدائرة مركز شرطة البدرشين، لمعرفة السبب الرئيسي وراء ذلك، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات الحادث، كما استدعت مالك المخزن لسؤاله حول الواقعة.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد نشوب حريق داخل مخزن أخشاب بقرية مزغونة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أهم إجراءات الوقاية من حرائق الماس الكهربائي:-

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية