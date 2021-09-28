الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 50 محضرا متنوعا خلال حملة رقابية على الأسواق بالمنيا

حملات رقابية علي
حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة رقابية وتفتيشية بقيادة نائب رئيس المركز والمدينة وبالتعاون مع الجهات المعنية على الأسواق للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصحة السلع والمواد الغذائية وضبط الأسواق، أسفرت عن ضبط وتحرير 50 محضرا تموينيا متنوعا.

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

كان الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة، قد ترأس لجنة ضبط الأسواق المشكلة بقرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رقم ٢٨١ وضمت طه الفلاح حمايه المستهلك وحسين خلف مدير تموين البندر وبيشوي منصور مفتش الأغذية وحافظ عبد الحميد شئون البيئة ومحمود الخطيب الطب البيطري، حيث أسفرت الحملة عن تحرير  محضر متنوع.

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

جاءت المخالفات ما بين 30 محضر لعدم وجود شهادات صحية و8 محاضر لعدم وجود سجل بيئي و9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر لضبط علب سجائر غير مطابقة للمواصفات.

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

كما تم التحفظ علي عدد من الأحراز منها أكواب زبادي منتهية الصلاحية وعلب بسكويت وسناكس وعسل أبيض وأسود وأطباق مخللات وكاتشب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

من جانبه أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا علي تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمخابز والمطاعم للتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، بالتنسيق مع الجهات الشريكة للحفاظ على سلامة المواطنين.

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز البلدية والتأكد من صحة وسلامة المعروض من السلع والمواد الغذائية حرصا على حياة المواطنين وضبط جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، مشيرا إلى استمرار هذه الحملات بصفة دورية بالتوازي مع باقي الحملات التي تشنها الوحدة المحلية ومنها حملات النظافة ورفع الإشغالات وإصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد وإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

 

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حملات رقابية علي الأسواق بالمنيا
المنيا تحرير محاضر تموينية حملات رقابية علي الأسواق الدكتور رجب قياتي اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

لا مواطنة بدون ضرائب!

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