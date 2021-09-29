الموافقة على توسعة المعهد الأزهرى بجمعية نديبة بدمنهور

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، عن موافقة المهندس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على توسعة المعهد الديني الأزهري بمساحة 3 قراريط، لتصبح المساحة الكلية 10 قراريط، والواقعة بحوض السندونية رقم 3 قسم أول خیري - زمام جمعية نديبة - مركز دمنهور تبرع أحد المواطنين.

وأكد محافظ البحيرة أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وينطبق بشأنها الشروط الوارده بالقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2019 م، وذلك طبقًا للحدود الموضحة بمحضر معاينة الإدارة الزراعية بدمنهور، ومذكرة الإدارة المركزية لحماية الأراضي المعروضة من رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، و بعد إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة طبقًا للقانون.

من جهة أخرى، أشار محافظ البحيرة إلى استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز حوش عيسى و المحمودية وبدر عن إزالة 4 حالات تعدي بمساحة 461 م٢ عبارة عن: إزالة حالتي تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 325 متر بنطاق قرية عزب حوش عيسى، وإزالة شده خشبيه لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 120 م بقرية كفر الرحمانيه التابعة لقرية فيشا بالمحمودية.

كما تم إزالة حجرة في المهد بمساحة 16 م٢ مخالفة بدون ترخيص على أرض زراعية خارج الزمام بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

وتم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.