في اليوم العالمي لداء الكلب.. 10 نصائح لتجنب الإصابة به

يحتفل العالم في 28 سبتمبر باليوم العالمي لداء الكلب بهدف زيادة الوعي حول تأثير الإصابة به على البشر والحيوانات، وتوفير المعلومات والمشورة حول كيفية الوقاية منه ويوافق هذا اليوم ذكرى وفاة العالم لويس باستور، أول من ابتكر أول لقاح ضد المرض.

ويعتبر داء الكلب من الأمراض الفيروسية وهو مرض قاتل وينتقل من الحيوان للحيوان وللإنسان أيضا عن طريق العض.

ونرصد في التقرير التالي مجموعة من النصائح للتعامل مع عضة الكلب بحسب موقع “tampabayvets ”:

- يجب تحصين جميع الكلاب والقطط والقوارض ضد داء الكلب. ضع في اعتبارك تطعيم الماشية والخيول القيمة.

- يجب تطعيم الحيوانات التي لها اتصال متكرر مع البشر.

- يمكنك تقليل احتمالية تعرض حيواناتك الأليفة لداء الكلب بعدم السماح لها بالتجول بحرية.

- قد يؤدي تعقيم الحيوانات الأليفة وخصيها إلى تقليل السلوك غير المرغوب فيه ، مثل العدوانية والتجوال.

- علِّم الأطفال عدم التعامل مع الحيوانات غير المألوفة أبدًا - حتى لو بدت ودودة.

- تقليل مخاطر التعرض لداء الكلب من الحيوانات البرية

- لا تترك القمامة أو طعام الحيوانات الأليفة بالخارج ، لأنها قد تجذب الحيوانات البرية أو الضالة.

- لا ينبغي الاحتفاظ بالحيوانات البرية كحيوانات أليفة.

- مراقبة الحيوانات البرية من مسافة بعيدة، لا تطعمهم أو تتعامل معهم - حتى لو بدوا ودودين.

- إذا رأيت حيوانًا بريًا يتصرف بشكل غريب ، فأبلغ موظفي مراقبة الحيوانات في المدينة أو المقاطعة.

ماذا تفعل عندما يعضك كلبك؟

- اغسل الجرح جيدًا بالماء والصابون.

- اتصل بطبيبك على الفور.

- قم بالإبلاغ عن العضة إلى إدارة الصحة المحلية لتقييم الحاجة إلى الوقاية من داء الكلب بعد التعرض.

- اتصل بقسم الصحة المحلي أو مراقبة الحيوانات المحلية.

- سيحتاج الكلب الذي يعض إنسانًا إلى فحصه من قبل طبيب بيطري.

- سيطلب مسؤول الصحة العامة المحلي مراقبة الحيوان الأليف لمدة 10 أيام ، حتى لو تم تطعيمه.

- أبلغ الطبيب البيطري فورًا عن أي مرض أو سلوك غير عادي لحيوانك الأليف.

ماذا تفعل عندما يٌعض حيوانك الأليف من قبل حيوان آخر؟

- استشر طبيبك البيطري على الفور الذي سيفحص حيوانك الأليف ويقيم احتياجات التطعيم الخاصة به.

- اتصل بمراقبة الحيوانات المحلية إذا تعرض حيوانك الأليف للعض من قبل حيوان ضال أو بري.

- حاول إيقاف النزيف بقطعة قماش نظيفة بالضغط عليها برفق لإيقاف التدفق

- عند توقف النزيف ، ضعي مرهمًا أو غسولًا مضادًا للبكتيريا على المنطقة كإجراء احترازي.

-الإسعافات الأولية لدغات الكلابلا تصاب بالذعر ، ابق هادئًا.

- حافظ على الجرح بضمادة.

- راقب علامات العدوى ، بما في ذلك الاحمرار والتورم وزيادة الألم والحمى والصديد.