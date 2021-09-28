ضبط شركة توريد معدات ثقيلة بتهمة النصب على المواطنين بالإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، في ضبط شركة وهمية تخصصت في النصب والاحتيال على المواطنين، بمحافظة كفر الشيخ.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من صاحب ومدير شركة لتوريد وتأجير المعدات الثقيلة، مقيم بالإسكندرية، بقيام مسئولي إحدى الشركات بالنصب والاحتيال عليه من خلال طلب توريد 3 لوادر بقيمة مبلغ ثلاثة ملايين جنيه لشركتهم والاستيلاء على تلك المعدات دون سداد قيمتها وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد.

من خلال إجراء التحريات، تم التأكد من صحة الواقعة وأسفر الفحص أن وراء ارتكاب تلك الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة كفر الشيخ ، وله محل إقامة آخر بالإسكندرية، له معلومات جنائية، إذ قام المذكور بممارسة نشاطاً احتيالياً على المواطنين وأصحاب الشركات وقام بإنشاء شركة وهمية لتوريد المعدات الثقيلة والترويج لها من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وطلب توريد معدات ثقيلة والاستيلاء عليها وعدم سداد ثمنها وقام باستئجار مخزن بأحد العقارات لمدة شهر كمقر للشركة واستقطاب ضحاياه وتمكن من خلال ذلك الاستيلاء من الشاكي على عدد ثلاثة لوادر بقيمة مبلغ 3 مليون جنيه وإعطائه شيكات بنكية تبين أنها بدون رصيد وعقب ذلك قام بالهرب خشية ملاحقة ضحاياه له.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إعداد عدة أكمنة وأمكن ضبط المتهم المذكور بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.