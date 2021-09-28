الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كندا تسجل 11 ألفا و381 إصابة جديدة و56 وفاة بكورونا

كورونا في كندا
كورونا في كندا

سجلت كندا 11 ألفا و381 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و620 ألفا و537 إصابة، والوفيات إلى 27 ألفا و751 حالة.
وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 965ر55 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في كندا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

أوتاوا كندا كورونا في كندا

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وائل لطفي

الدوغرى

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