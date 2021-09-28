الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مد الكابل البحري «2Africa» إلى الخليج العربي والهند وباكستان

عادل حامد الرئيس
عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

أعلن اليوم، تحالف “2Africa” الذي يضم كل من شركة الصين الدولية لخدمات المحمول  و"فيسبوك" وشركة “إم.تي.إن جلوبال كونكت” وشركة أورنج الفرنسية “وإس تي سي”  والشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية وشركة الاتصالات الإفريقية وايوك، عن توسيع نطاق الربط الخاص بالكابل.

ويجري ذلك من خلال إضافة القطاع الجديد "2Africa PEARLS" الممتد إلى كل من الخليج العربي  والهند وباكستان، سيؤدي هذا الامتداد إلى زيادة الطول الإجمالي لنظام الكابل البحري “2Africa” ليصل إلى أكثر من 45 ألف كيلومتر، ما يجعله أطول نظام كابل بحري يتم تنفيذه على الإطلاق.

يوفر “2Africa” خدمات ربط متميزة من خلال ربطه لثلاث قارات وهي إفريقيا وأوروبا وآسيا عن طريق المسارات الارضية لجمهورية مصر العربية عبر إضافة مواقع إنزال حيوية في بركاء بسلطنة عُمان، وأبو ظبي وكلباء بالإمارات العربية المتحدة، والدوحة بقطر، والمنامة بالبحرين، ومدينة الكويت بالكويت، والفاو بالعراق، وكراتشي بباكستان، ومومباي بالهند.

هذا بالإضافة إلى موقع إنزال رابع في الخبر بالمملكة العربية السعودية. وستنضم تلك المواقع إلى مواقع الإنزال الجديدة في كل من جزر الكناري وسيشيل وجزر القمر وأنجولا وجنوب شرق نيجيريا، والتي تم الإعلان عنها في وقت سابق، وستوفر هذه المواقع السعات اللازمة لمقدمي الخدمات من خلال مراكز البيانات المحايدة ومحطات الإنزال على أساس عادل ومنصف بما يساهم في دعم وتطوير النظام البيئي لشبكة الإنترنت. 
وسيساهم كابل "2Africa" من خلال الامتدادات الجديدة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدرة الكثير من المجتمعات على تقديم المزيد من الخدمات المعتمدة على الإنترنت بكفاءة عالية، مثل خدمات التعليم والرعاية الصحية والأنشطة التجارية، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة نتيجة هذا الربط الدولي المتزايد. 

وكان من المخطط أن يقوم نظام الكابل البحري “2Africa” بتوفير خدمات الربط لما يزيد عن 1.2 مليار شخص، حين تم الإعلان عنه في مايو 2020، ولكن مع إضافة القطاع الجديد "2Africa PEARLS"، ستصل خدمات الربط الدولي إلى نحو 1.8 مليار شخص إضافي ليصل إجمالي المستفيدين إلى 3 مليارات شخص، أي ما يعادل 36٪ من عدد سكان العالم.

وستقوم شركة الكاتيل لشبكات الكابلات البحرية، بتنفيذ النظام الجديد باستخدام أحدث التقنيات مثل تقنية “SDM” التي تسمح باستخدام عددًا أكبر من الألياف الضوئية يصل إلى 16 زوجًا من الألياف، أي ضعف ما تقدمه التقنيات الحالية مما يساعد على توفير سعات أكبر بتكاليف أقل.

2Africa
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المصرية للاتصالات افريقيا٢ الكوابل البحرية مصر السعودية الإمارات باكستان الخليج

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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