«مرور القاهرة»: إعادة فتح شارع يوسف عباس بمدينة نصر

أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة، فتح شارع يوسف عباس بمدينة نصر، بعد انتهاء أعمال إنشاء المونوريل، خلال الفترة المحددة لإجراء بعض الأعمال وسط تواجد الخدمات المرورية.

وكانت إدارة المرور، عينت الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال رفع كمرات المونوريل بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذى يستلزم الغلق لأجزاء من شارع يوسف عباس لمدة 3 أيام دون تعطيل للحركة المرورية.

وتم تنفيذ أعمال الغلق على النحو التالى:

ـ استقطاع الحارة اليسرى بمسطح كوبرى يوسف عباس أمام نادى الزهور للقادم من طريق العروبة اتجاه طريق النصر حتى تقاطعه من طريق النصر.

ـ الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالوصلة من أمام نادى الزهور وحتى تقاطعة مع طريق النصر.

كما تم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى :

ـ القادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر يسلك يميناً شارع خلف نادى الزهور فيسارًا شارع مدرسة الموهوبين فيميناً طريق النصر.