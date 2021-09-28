الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر أسماء القتلى والمصابين فى حريق منزل كفر الشيخ

حريق منزل بكفر الشيخ
حريق منزل بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات إسعاف كفر الشيخ، تلقيهما بلاغا، بوقوع حريق بقرية أبو تمادة أسفر عن مصرع طفل وسيدة وإصابة 9 أخرين ليجري الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام.

 

تبين من التقرير الطبي والبيانات التي سجلتها مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من، حنان محمد عبد العزيز 30سنة، ومحمد فتحي طلبة 28 سنة، وحمدي عبد العاطي إبراهيم، 30 سنة، ومساعد بدير محجوب، 46سنة، وسلام فتحي طلبه، 35 سنة، وجمعه السيد رمضان، 35 سنة، محمد فوزي إبراهيم، 35 سنة، ولاء محمد عبد العزيز، 35 سنة، هناء فتحي طلبة 43 سنة، بحروق واختناقات.


وتم إيداع جثتين بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة، وهما: سوسن علي غانم 37 سنة، وعبدالله ضياء فتحي 4 سنوات، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة، فيما جرى إيداع الجثتين تحت تصرف النيابة العامة.

 

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش،مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، يفيد بنشوب حريق بقرية أبو تماده، بمنزل مكون من ثلاث طوابق، أسفر عن مصرع طفل وسيدة  وإصابة 9 آخرين.

 

وعلى الفور كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بسرعة استقبال المصابين في حادث حريق بمنزل قرية أبو تماده التابعة لمركز كفر الشيخ، وتقديم كافة الرعاية لهم والخدمات الطبية، مقدما العزاء لأسر المتوفيين في الحادث.


وأكد أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تابع أعمال اخماد الحريق ، موجهاً الحماية المدنية بسرعة الانتقال لموقع الحريق، لإخماد النيران، كما وجه إسعاف كفر الشيخ بسرعة نقل المصابين، لمستشفى كفر الشيخ العام، كما وجه بموافاته بتقرير عن أسباب الحريق.

حريق مصابين منزل ابو تماده كفر الشيخ

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدوغرى

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